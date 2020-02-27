Halk toplantısı 3 martta yapılacak

– Düzce Valiliği tarafından her ay gerçekleştirilen halk toplantısı 3 Mart da gerçekleştirilecek.

İçişleri Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yıllarda uygulamaya konulan Halk günü toplantıları Düzce’de tüm hızı ile sürüyor. Düzce Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, Mart ayı halk günü toplantısı tarihi belli oldu. Bu kapsamda 3 Mart 2020 Salı günü saat: 14.00’da Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda halk toplantısı yapılacak. Toplantıya katılmak isteyen vatandaşların isim ve iletişim bilgilerini en geç 2 mart pazartesi gününe kadar Valilik yazı işleri müdürlüğüne kayıt ettirmeleri istendi.

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