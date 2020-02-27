Akçakoca yerleşkesinde ilk açık kürsü etkinliği gerçekleştirildi

– Yenilikçi uygulamalarla sosyal ve dinamik üniversite anlayışında öncü yükseköğretim kurumu olan Düzce Üniversitesi, "Açık Kürsü" uygulamasını başlatarak öğrencilerinin fikir ve deneyimlerini özgürce paylaşabileceği bir platformu 2019 yılında hayata geçirdi. Bu kapsamda Düzce Üniversitesi’nin üçüncü, Akçakoca Yerleşkesinin ilk Açık Kürsü etkinliği öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Düzce Üniversitesi Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi’ndeki Açık Kürsü etkinliğinde, ''Türkiye'de Genç Olmak ve Üniversiteler: İmkanlar ve Kısıtlar'' konusunda lisans ve yüksek lisans öğrencileri deneyimlerini, önerilerini, yaşadıkları sıkıntıları anlattı. Öğretim elemanlarının ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği programda Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Zafer Akbaş ve akademik personeller tarafından Düzce Üniversitesi öğrencilerine teşekkür belgeleri takdim edildi.

Düzce Üniversitesi Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulunda ise “Dijital Turizm ve Dijitalleşme” konusu konuşuldu. Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Muammer Mesci konuyla ilgili bilgi ve fikirlerini paylaşarak, öğrencilerin düşüncelerini en açık şekliyle ifade etmesi gerektiğine dikkat çekti. Daha sonra tek tek kürsüye çıkan Düzce Üniversitesi öğrencileri, “Dijital Turizm ve Dijitalleşme” hakkında bilgi ve fikirlerini paylaştı.

Düzce Üniversitesi Akçakoca Meslek Yüksekokulu’ndaki Açık Kürsü etkinliği ise Meslek Yüksekokul Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Züleyhan Baran moderatörlüğünde gerçekleştirildi. “Gençlik ve Üniversite” temasının işlendiği programda, öğrenciler söz hakkı alarak görüşlerini ifade etti.

Dış Ticaret Programı öğrencileri, ders dışı zamanların etkin ve verimli şekilde kullanılmasının önemini vurgularken, sportif faaliyetler, kültür gezileri, piknik organizasyonlarının daha fazla planlanması noktasında gençliğin talepkar olduğunu dile getirdi. Etkinlikte söz alan Gıda Teknolojisi Programı öğrencileri ise ders ve ders dışı zamanların birbirlerine eklemlenerek Teknik Gezilere ağırlık verilmesinin üniversite gençliğinin ihtiyacı olduğunu belirtti. Program kapsamında akademisyenler ve öğrenciler tarafından sorular da yöneltilerek interaktif bir katılım sağlandı. Bir sonraki “Açık Kürsü” etkinliğinin temasının “Teknoloji’de 5N1K” olarak belirlenmesi de öğrenci ve akademisyenlerin tavsiyeleri arasında yer aldı.

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