Akçakoca’nın tarihi simgeleri onarıldı

Batı Karadeniz’in incisi Akçakoca’nın simgelerinden olan merkez cami karşısında bulunan tarihi savaş topları yenilendi.

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz’ın talimatı ile Yalı Mahallesi Akçakoca merkez camisinin karşısında bulunan Savaş topları Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından onarılarak yeni yüzüne kavuştu.

Başkan Okan Yanmaz; “Kurtuluş Savaşının ve Akçakoca’nın simgesi olan tarihi topları korumak bizlerin görevi. Batı Karadeniz’in İncisi olarak bilinen Akçakoca’mızı daha ileri seviyelere taşımak için tarihi varlıklarımızı korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak için elimizden geleni fazlası ile yapmaya gayret ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Bilindiği gibi, tarihimizin önemli bir parçası olan toplardan biri, Akçakoca’nın Kurtuluş Savaşı’nda verdiği kahramanlık mücadelesinden ötürü, dönemin Genelkurmay Başkanlığı tarafından ilçemize hediye edilmişti.

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