Düzce’den İdlib’e yardım tırı yola çıktı

– Düzce’de başlatılan insani yardım kampanyasında toplanan yardım Suriye’ye doğru yola çıktı.

Düzce İHH temsilciliği önderliğinde başlatılan, Düzce Belediyesi, Türk Kızılay’ı, Afet Gönüllüleri Derneği (AFGD), Kaynaşlı Gençlik Derneği , Ulusal Keşif Arama Kurtarma Derneği , Düzce Arama Kurtarma Derneği (DAKE), Görünmez Eller Yardım Derneği ve STK’ larının da desteklediği yardım nedeniyle Düzce Belediyesi önünde bir araya gelerek toplanan yardımları İdlib’egönderirken ortak basın açıklaması yapıldı.

Yardım toplanmasına destek olan tüm kurumlar adına açıklamada bulunan Düzce Belediyesi Sosyal ve Yardım İşleri Müdürü Gönül Asuk şunları söyledi:

‘’İdlib’e Acil Yardım’’ adı altında başlatmış olduğumuz yardım kampanyamız Düzce halkından önemli bir destek gördü. Bir tır malzeme toparladık. Bunların içinde halı, kilim, yorgan, battaniye, yatak, giysi, ayakkabı,bebek maması ,bebek bezi, çocuk bisküvisi, gıda gibi yardım malzemelerinin yüklü olduğu tır İdlib’e hareket etti. Suriye’de büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. Bunu görmezden gelmek, kendisinden başkasını düşünmemek, değil bir Müslümanın , sıradan bir insanın yapabileceği bir davranış değildir. Unutmayalım ki, Suriye’de yaşanan bu kirli savaşın en büyük mağdurları olan soğuktan donarak ölen çocuklara ve yuvaları yıkılmış kadınlara herkesin bir vicdan borcu var. Bombalardan kaçıp canını kurtarmaya çalışan bu insanlar ne yazık ki bu seferde açlığa ve soğuya karşı hayat mücadelesi vermek zorunda kalıyorlar. Bugün mazlumların, aç ve donarak ölen çocukların coğrafyasına Düzce halkının yardımlarını uğurlamak için bir aradayız. Temennimiz tüm mazlum coğrafyaların kendi özgürlüklerine bir an önce kavuşmasıdır. Yapmış olduğumuz organizasyonumuza emek veren , katkı sunan ve hayır sever Düzce halkına teşekkür ediyoruz.Allah hayırlarımızı kabul etsin.

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