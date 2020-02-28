Giymedikleri elbiselerden bez torba yaptılar

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– Düzce Şehit Yüzbaşı Beşir Bayraktar ilkokul öğrencileri giymedikleri elbiselerden bez torba yaparak sıfır atık projesine katkı sağladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında, Düzce’de bulunan Şehit Yüzbaşı Beşir Bayraktar ilkokulu birinci sınıf öğrencileri giymedikleri elbiselerden bez torba yaptı. Sınıf öğretmenleri Hülya Akcabelen rehberliğinde, sıfır atık projesi kapsamında tek kullanımlık poşetlerin doğaya verdikleri zararı azaltmak ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacı ile eski tişörtlerden bez torba yaptı. Yaptıkları bez torbaların okulda sergiyen öğrenciler daha sonra bu torbaları velilere dağıttı.

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