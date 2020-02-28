Lise öğrencilerine korona virüsünden korunma yolları anlatıldı

– Düzce’de lise öğrencilerine korona virüsten korunma yolları anlatıldı.

Son olarak Gürcistan’da görülen korona virüsü dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. Türkiye’de şu ana kadar görülmeyen korona virüsü için ülke genelinde korunma yolları ile ilgili eğitimler verilmeye başlandı. Düzce’nin Cumayeri ilçesinde bulunan Anadolu İmam Hatip lisesi öğrencilerine korona virüsüne karşı yapılması gerekenler ve korunma yolları ile ilgili eğitim verildi. Biyoloji öğretmeni Saadet Bozacı tarafından verilen eğitimde virüsün ilk olarak nerede çıktığı ve nelerin yaşandığı öğrencilere aktarıldı. Ayrıca öğrencilere virüsten korunma yolları da anlatıldı.

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