Düzce´de terör propagandası şüphelileri adliyede

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE´de, PKK/KCK soruşturması kapsamında terör örgütünün propagandasını yaptıkları belirlenen 6 kişi adliyeye sevk edildi.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen PKK/KCK soruşturması kapsamında Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Düzce, Antalya, Ağrı, Mardin ve İstanbul´da eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda PKK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 11 kişi gözaltına alındı. 5 kişi savcılık tarafından serbest bırakılırken, M.A., K.U., Z.B., Y.B., Y.Y. ve Z.L. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ
2020-02-28 12:38:36
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