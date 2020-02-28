Düzce´de terör propagandası şüphelileri adliyede

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Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE´de, PKK/KCK soruşturması kapsamında terör örgütünün propagandasını yaptıkları belirlenen 6 kişi adliyeye sevk edildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen PKK/KCK soruşturması kapsamında Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Düzce, Antalya, Ağrı, Mardin ve İstanbul´da eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda PKK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 11 kişi gözaltına alındı. 5 kişi savcılık tarafından serbest bırakılırken, M.A., K.U., Z.B., Y.B., Y.Y. ve Z.L. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2020-02-28 12:38:36



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