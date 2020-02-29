Nobel ödüllü yazarların kitapları kütüphanede ayrı sergileniyor

– Düzce İl Halk Kütüphanesinde başlatılan uygulama, Türkiye’nin dört bir yanında bulunan kütüphanelere örnek oldu. Nobel ödüllü yazarların kitapları kütüphanede ayrı bir rafta sergilenmeye başladı.

Kitap okuma alışkanlığının arttırılması için Düzce İl Halk Kütüphanesi farklı çalışmalar ile okuyucuları kütüphaneye çekmeye çalışıyor. Binlerce kitabın yer aldığı Düzce İl Halk Kütüphanesi’nde Nobel ödüllü yazarlar için kitap köşesi oluşturuldu. Kütüphanenin başlattığı çalışmayı uygun bulan Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde bulunan tüm kütüphanelere 826 Nobel Edebiyat Ödüllü yazarların kitaplarının sergilenebileceği birer kitaplık ve yazarların kitaplarını kütüphanelere gönderdi. İlk Düzce’de başlatılan ve Türkiye’ye yayılan çalışma ile kitaplıkta Nobel Edebiyat Ödüllü Yazarların kitapları vatandaşların beğenisi ile karşılaşıldığını dile getiren Düzce İl Halk Kütüphanesi Müdürü Hilay Ay, genel müdürlük tarafından tüm kütüphanelere Nobel Edebiyat Ödüllü Yazarların kitaplarının ayrı bir rafı olduğunu dile getirdi.

Ay şöyle devam etti:

"Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürlüğü tarafından Nobel Edebiyat ödüllü kitapların olduğu raf ve kitaplar gönderildi. Bunu il halk kütüphaneleri bizimle beraber sergilemektedir. Bu kitaplıkta sadece Nobel edebiyat ödülü alan yazarların kitapları bulunuyor. Biz bunları kütüphanemizin zemin katında sergiliyoruz."

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