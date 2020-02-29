Düzce’de ihracatta ithalatta arttı

Düzce ilinde genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 20 ithalat ise yüzde 18 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre Genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; Düzce ilinde ihracat 2020 yılı Ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20 artarak 10 milyon 393 bin dolar, ithalat yüzde 18 artarak 6 milyon 474 bin dolar olarak gerçekleşti.

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