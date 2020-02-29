Öğrenciler bursluluk sınavında ter döktüler Bahçeşehir Koleji sınavına büyük ilgi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– Düzce Bahçeşehir Koleji bursluluk sınavı öğrencilerin yoğun katılımı ile yapıldı.

Düzce’de yapılan Bahçeşehir Koleji bursluluk sınavı yoğun ilgi gördü. 8., 9., 10. ve 11. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen bursluluk sınavında yüzlerce öğrenci 20202021 eğitim öğretim döneminde Bahçeşehir kolejinde eğitim almak için ter döktü. Sabahın erken saatlerinde okula gelen öğrencileri velileri de yalnız bırakmadı. Öğrenciler geleceklerinin temelleri atarken velilerde okulun sunumu izledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.