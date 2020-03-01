Kemençe ve horon ile ısınıp antrenmana başlıyorlar Koşu yerine kemençe ve horon ile ısınan futbolcu çocukların antrenmanı keyifli geçiyor

– Düzce’de Trabzon Futbol Okulu’nun minik futbolcuları, antrenmana koşu yerine kemençe eşliğinde çıkıyorlar. Isınma hareketlerine de kemençe ile horon teperek başlayan minik futbolcuların antrenmanı keyifli geçiyor. Horon ile daha kolay ısındıklarını dile getiren minik futbolcular, motive olmakta kolaylık yaşadıklarını dile getiriyorlar.

Düzce’de 10 yıldır miniklere futbol öğreten ve bünyesinde 50 futbolcu bulunduran Trabzonspor Futbol Okulu'nun futbolcuları, sabah antrenmanına koşu yerine çalan kemençe havaları eşliğinde horon teperek başlıyorlar. Düzce’deki amatör ve alt liglerde Kuzey Yıldızı adı altında takımlar çıkartan Futbol Okulu’nun minik futbolcuları, kemençe eşliğinde topa vuruyor, sahada koşuyorlar. Ritim ve motivasyon duygusunu geliştirerek horon ile antrenmana başlayan çocukların antrenmanı da keyifli geçiyor.

Trabzonspor Futbol Okulu Antrenörü Ali Akgün, kemençe ve horonla birlikte futbolcularının ısınmasının kolay olduğunu belirterek, koordinasyon ve ritim duygularının da geliştiğini dile getirdi. Akgün, “Trabzonspor Futbol Okulu olarak Düzce’de yaklaşık 10 yıldır çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Futbol Okulu ile bağlantılı olarak Kuzey Yıldızı Karadeniz Spor Kulübümüz var. Bu çocuklarımız ise kulübümüzün lisanslı sporcuları. Futbol okuluna devam eden 50’ye yakın oyuncumuz var. Hem ısınma amaçlı hem de bu yaştaki çocukların ritim duyguları ve koordinasyonlarını geliştirmek gerekiyor. Bu sebeple zaman zaman horonlar çocukları ısıtmaya çalışıyoruz. Tepkilerde oldukça güzel, çocuklar eğleniyorlar. Eğlenirken bazı şeyleri öğreniyorlar. İleriye dönük olarak bu oyunun özellikle koordinasyonlarında büyük katkısı olacağını düşünüyorum” dedi.

Minik futbolcular ise horonla antrenmanlara başlamanın motivasyonlarını artırdığını belirterek, aynı zamanda eğlendiklerini dile getirdiler. Horon ile daha kolay ısındıklarını ifade eden minikler, hedeflerinin Trabzonspor’da oynamak olduğunu söylediler. Minik futbolcular kemençe havaları eşliğinde horon teperek başladıkları antrenmanlarını “Şampiyon Trabzonspor” sloganı atarak tamamladılar.

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