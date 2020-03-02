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Elif, babasının hastalığından sonra damarları görüntüleyen cihaz yaptı

DHA


Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE Bilim ve Sanat Merkezi'ne giden lisede 4'üncü sınıf  öğrencisi Elif İnce (17), kanser teşhisi koyulan babasının damarlarının incelmesi sonucu yaşadığı sorunları görünce damarları görüntüleyen cihaz yaptı. Cihazı geliştirmek istediğini belirten İnce, "Tam netliği sağlayamadık. HD kameralarla daha kaliteli filtrelerle ve ledlerle çalışabilirsem çok daha iyi görüntüler alabilirim" dedi.  lise
Düzce Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi Elif İnce'nin, 2018 yılında kanser teşhisi koyulan babası kemoterapi tedavisi görmeye başladı. Tedavi ilerledikçe İnce'nin babasının damarları inceldi ve sağlık çalışanları, damarlarını bulma konusunda zorluk yaşadı. Baba İnce ise acı çekmeye başladı. Elif İnce de babasının bu durumu karşısında damarların daha kolay bulunması için cihaz geliştirmeye karar verdi. BİLSEM'e giden ve araştırmalar yapan İnce, tamamen amatör malzemelerle yaptığı cihaz sayesinde vücutta incelen damarlar dahil tüm damarları görüntülemeyi başardı. İnce, cihazın geliştirilmesi için çalışma başlattı.
Cihazı geliştirmek istediğini belirten Elif İnce, "2018 yılında babama kanser teşhisi koyuldu. O günden beri hastanelere sık sık gidip geliyorum. Kemoterapi aldığı dönemde damarları çok inceldiğinden hemşirelerin uygun damarı bulmakta sıkıntı yaşadığını fark ettim. Bunun üzerine BİLSEM'e geldiğimde beyin fırtınası yapmaya başladık. Biraz literatür taraması yaptığımda fark ettim ki kanımızdaki hemoglobin kızılötesi ışığı soğuruyormuş. Bizde görünür ışığı engelleyerek, kamerada ufak bir değişiklik yaptık. Kızılötesi ışınlarla damarların daha net görünmesini sağladık" diye konuştu. 
Cihazın geliştirilmesi için daha kaliteli malzemelere ihtiyacı olduğunu aktaran İnce, "Kullandığımız malzemeler çok amatör malzemeler. Klasik her yerde bulunacak bir webcam, herhangi bir elektronik mağazasından aldığımız kızılötesi led kullanarak gerçekleştirdik. Biz elimizdeki imkanlarla istediğimiz kalitede elbette ki kaliteli görüntü alamıyoruz. Tam netliği sağlayamadık; ancak HD kameralarla daha kaliteli filtrelerle ve ledlerle çalışabilirsem çok daha iyi görüntüler alabilirim" dedi. 
'GÖZLÜK OLARAK TASARLAMAK İSTİYORUM'
Elif İnce, geliştirdiği cihazı gözlük olarak tasarlamak istediğini de belirterek, "İlerleyen aşamalarda bunu taşınabilir ve gözlük haline getirmeyi planlıyoruz. Çünkü şu hali ile benim elime odaklı ve ben bunu hareket ettiremiyorum ama ileride gözlük haline getirdiğimde birebir hastanelerde kullanılabilecek. Özellikle onkoloji ve çocuk bölümlerinde kullanılmasını istiyoruz. Çünkü kanser hastalarında damarlar inceldiği için hemşireler damarları bulmakta zorluk çekiyorlar. Çocuklarda da vücut gelişimleri bizim seviyemizde olmadığı için hem çocuklar acı çekiyor hem de hemşirelerin üzerine yük biniyor. Kim olursa olsun karşısındaki insanın acı çekmesini istemez. Biz de istemiyoruz, o yüzden bu projeyi geliştirdik" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ
2020-03-02 10:43:44

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