Şükran Öney’den “Ben Okursam Çocukta Okur” projesine destek

–Düzce Şükran Öney Anaoku Türkiye çapında yürütülen “Ben Okursam Çocukta Okur” projesinde yer aldı. Proje kapsamında biriken kitaplar da “Kardeş Okulum Demek Masal Arkadaşım Demek” sloganı çerçevesinde kardeş okulun öğrencilerine hediye edilerek iki projeyi bütünleştirdiler.

Düzce Şükran Öney Anaoku Türkiye çapında yürütülen “Ben Okursam Çocukta Okur” projesinde yer aldı. Öğretmen Merve Makaroğlu tarafından yürütülen Projede “Bilgi dolu bir dünya armağan olsun sana, çağdaş yarınlar için ben okursam çocukta okur” sözleriyle söyledikleri şarkı ve okulda hazırlanan kitap kumbarasında paylaştıkları hikaye kitaplarla çocuklar ve veliler ile beraber yürütülen “Ben Okursam Çocukta Okur” projesine destek oldular. Proje kapsamında kitap kumbarasında biriktirilen hikaye kitaplarını kardeş okul Yığılca Anaokuluna “Kardeş Okulum Demek Masal Arkadaşım Demek” sloganı çerçevesinde hediye ederek iki projeyi bütünleştirmiş oldular.

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