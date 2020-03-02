Düzce İl Özel idaresi sezona hazırlıklı giriyor

– Düzce İl İdaresine ait Gürcü Asar köyü Değirmen üstü mevkiinde bulunan kırma ve eleme tesisi Vali Dr. Zülkif Dağlı’nın katılımı ile açıldı.

Düzce merkeze bağlı Gürcü Çiftlik Köyünde İl Özel İdaresine ait taş kırma ve eleme tesisi geniş katılımla hizmete girdi. Sezona hızlı başlayan özel idare bu yıl çalışmalara Akçakoca’dan başlayacak.

Törende konuşan Vali Dr. Zülkif Dağlı sezona hazırlıklı girileceğini ifade ederek, “Bugünden itibaren çalışmalara başlayarak sezona hazırlıklı ve çok hızlı başlayacağız. Geçen sene bildiğiniz gibi bir afet oldu ve oraya yoğunlaşmak durumunda kaldık. Bu nedenle de asfaltımıza geç başladık. Asfaltta da merkez ve diğer ilçelerde belli bir aşama kaydettik. Ancak Akçakoca da istediğimiz ivmeyi geçen sene sezonun artık bitmesi dolayısıyla yakalayamamıştık. İnşallah çok yakın zamanda Akçakoca’da asfalt çalışmamıza başlayacağız. Akçakoca’yı bu yıl ilk etapta güzel bir şekilde toparladıktan sonra diğer ilçelerimize sıralama dahilinde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Güzel çalışmalara hep birlikte devam ederiz” diye konuştu.

İl Genel Meclis Başkanı Çiğdem Günal’da tesisin hayırlı olmasını diledi. Konuşmaların ardından dua edilerek kırma ve eleme tesisinin açılışı gerçekleşti.

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