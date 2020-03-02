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1. Organize Sanayi Bölgesi genişleyecek Düzce’nin kendi yatırım ofisi kurulacak

İHA

Organize sanayi bölgeleri daha düzenli bir yapıya kavuşacak. Düzce'nin en eski Organize Sanayi Bölgesi olan 1. OSB alanı genişletilerek sanayiciler için Düzce daha cazip hale getirilmesinin planlandığı "Sanayi Yatırımları İş Birliği Protokolü" ile toplam organize sanayi bölgelerinin yatırım alanları da genişlemiş olacak.

1. Organize Sanayi Bölgesi genişleyecek Düzce’nin kendi yatırım ofisi kurulacak

Organize sanayi bölgeleri daha düzenli bir yapıya kavuşacak. Düzce’nin en eski Organize Sanayi Bölgesi olan 1. OSB alanı genişletilerek sanayiciler için Düzce daha cazip hale getirilmesinin planlandığı “Sanayi Yatırımları İş Birliği Protokolü” ile toplam organize sanayi bölgelerinin yatırım alanları da genişlemiş olacak.
Düzce Belediyesi Kültür Merkezinde Düzce Valiliği koordinesinde yapılan “Sanayi Yatırımları İşbirliği Protokolü” imza töreninde protokolü Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin ve Düzce 1. Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Selim Yirmibeşoğlu imzaladı. İmzalanan Protokol çerçevesinde 1. OSB mevcut arazisi 351 hektar daha genişleyecek. Genişleyen 1. OSB ile Düzce'ye yeni yatırımcıların gelmesi için çalışma başlatılarak 20 bin kişinin istihdam edilmesi hedefleniyor.
“Daha düzenli ve geniş bir OSB yapacağız”
Vali Dağlı; “İlimiz açısından büyük önem taşıyan bir projeye imza atıyoruz. Burada İstanbul’da ki sanayinin baskısını iyice hissetmeye başladık. Buna ihtiyacımız da var. İlimizdeki 5. organize sanayinin kuruluşu tamamlandı. Geçtiğimiz aylarda organize sanayi bölgelerinden arsa ve parselleri sanayicimizle buluşturalım diye bir toplantı yapmıştık ancak elimizde pek bir yer kalmamış. Bundan sonra da düzenli sanayileşme adına, çevreye duyarlı, yeşili koruyan, İSKİ havzasından dolayı İSKİ’ye duyarlılığı olan yeni organize sanayi bölgesini nasıl oluşturabiliriz diye bir çalışmaya giriştik. Burada yapılacak olan gayet basitti. 1. OSB2yi biraz daha genişleterek çevreye duyarlı sanayiyi bu şekilde kurabileceğimizi fark ettik. Burada 1. OSB bizim en eski, en köklü ve büyük şehirlerdeki OSB’lerle yarışır durumda olan bir organize sanayi bölgemiz. Şu anda genişlemeye muhtaç ve tabiî ki de istihdam. Cumhurbaşkanımıza 20 bin istihdamı en kısa sürede birkaç yıl içinde oluşturmamız gerekiyor. Bu istihdamı sağlamak içinde düzenli organize sanayi bölgelerini oluşturmamız lazım” dedi.
“Toplam sanayi parselimiz bin 126 hektar olacak”
Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü; “Düzce’de yeterli miktarda sanayi arazisi bulmakta zorlanıyoruz. Geçtiğimiz dönemde Vali Dr. Zülkif Dağlı ile birlikte bir çalışma başlattık. Aslında amacımız İstanbul’da bulunan sanayicilere bir çağrıda bulunmaktı. Hatta İstanbul’da bir toplantı planlamıştık. Sanayi parsellerini İstanbul’da ki sanayicilerle buluşturacaktık. Ancak baktık ki Düzce’de yeterli sayıda sanayi parseli yok. 4 Organize sanayimiz var. Bu organize sanayi bölgelerinin bazıları aktif, bazıları aktif olma yolunda. Oralardaki parsellerde satılmış durumda. Bizde bunun için bir komisyon kurduk. Sayın valimizin koordinatörlüğünde Düzce Ticaret ve Sanayi Odamızı genişletmeyi düşündük. Düzce’de ki bütün organize sanayi bölgelerinin alanı 775 hektar. 1. OSB’nin genişleme alanı ise 351 hektar olacak. Yani Düzce’deki bütün OSB’lerin toplam parselinin yarısı kadar bir genişleme olacak. Bu genişleme olduığunda Düzce’deki bütün OSB2lerin genişliği bin 126 hektar olacak. Düzce’deki bütün OSB’leri yüzde 50 büyütüyoruz. BU proje Düzce Valiliği koordinesinde yürütülecek. Düzce Belediyesi bu projeye destek olacak” diye konuştu.
“İstihdam sözümü yerine getireceğim”
Düzce'ye istihdam sözü verdiğini hatırlatan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü; “Düzce'de yeterli sayıda sanayi parseli bulmakta zorlanıyoruz. Geçen 6 aylık dönem içerisinde bir çalışma yürüttük. Aslında programımız sayın valimiz ile birlikte İstanbul'daki sanayiciler ile bir çağrıda bulunmaktı. Hatta İstanbul'da bir program planlamıştık. İstanbul'a gidip, İstanbul'daki sanayicilerle Düzce'deki sanayi parsellerini buluşturacaktık. Epey çalıştık, sonra baktık ki Düzce'de yeterli sayıda parsel yok. OSB'lerimiz var. Bir kısmı aktif, bir kısmı aktif olma yolunda, ancak oradaki sanayi parselleri satılmış durumda veya müşterisi belli. Bu bakımdan Sayın Valimizin koordinasyonunda ticaret odasının katılımıyla 1. Organize sanayisini genişletmeyi düşündük” dedi.
Düzce’nin kendi yatırım ofisi kurulacak
Türkiye'de ilk kez Düzce'de yatırım ajansı kurulacağının müjdesini veren Dr. Özlü; "Düzce yatırım ajansını kuruyoruz. Şuanki Turizm bürosunun olduğu yer olacak. Düzce yatırım ajansı tarım ve sanayi yatırımlarını tek elden koordine edecek bir yer olacak. Türkiye'de bu bir ilk. Düzce'ye daha fazla iş ve istihdam çekmeyi, ekonomiye katkı sunmayı planlıyoruz. El birliği ile Düzce'yi inşallah kendi ölçeğindeki iller arasında ilk 10'a sokacağız. Geçtiğimiz günlerde bir anket yayınlandı, Düzce memnuniyet bakımından ilk 7. sırada. Bu şehri daha da mutlu yapmak için elimizden geldiği ölçüde çalışacağız" dedi.
Vali Dr. Zülkif Dağlı ve Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün ardından söz alan Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin ise konuşmasında güzel bir sinerjinin yakalandığpını ifade ederken, bu sinerjinin ilin gelişmesi için önmeli olduğunu vurguladı. 1. OSB Müdürü Selim Yirmibeşlioğlu ise OSB alanının genişlemesinin sanayici açısından önemli olacağını ve yatırımların daha kolay Düzce’ye geleceğini vurgulayarak, projede emeği geçenlere teşekkür etti.
Konuşmaların ardından ise imza törenine geçildi. Düzce 1. Organize Sanayi Bölgesi’nin 351 hektar daha genişlemesini sağlayacak olan “Sanayi Yatırımları İş Birliği Protokolü” Vali Dr. Zülkif Dağlı, Belkediye başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin ve Düzce 1. OSB Müdürü Selim Yirmibeşoğlu tarafından imzalandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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