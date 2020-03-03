Düzce manzaralı sosyal tesis çalışmaları sürüyor

– Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Bahçeşehir bölgesinde yer alan ve Düzce Belediyesi’nin binası olan noktada yapılan çalışmaları inceledi. Sosyal tesis için son hazırlıkları inceleyen Özlü, ‘Düzce manzaralı sosyal tesisimizi kısa sürede hizmete açacağız’ dedi.

Bahçeşehir bölgesinde yer alan ve Düzce Belediyesi’nin binası olan daha önce yüklenici firmaların kullandığı noktada Düzce Belediyesi tarafından sosyal tesis oluşturulmasına karar verildi. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün bizzat ilgilendiği projenin son hazırlıkları yapılıyor. Düzce manzaralı sosyal tesislerde yaz aylarında düğün organizasyonları da yapılabilecek. Çevre düzenlemelerinin yapıldığı bölgede bina içinde ki tadilatlarında kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, “ Düzce Kasrı’nda devam eden tadilat çalışmalarını yerinde inceledim. Düzce manzaralı sosyal tesisimizi en kısa sürede vatandaşlarımızın hizmetine açacağız. İlimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

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