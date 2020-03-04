Türk askerinin Bahar Kalkanı Harekatı'na, 'offroad'cular konvoyla destek oldu Offroadculardan açık çağrı: “Araçlarımızla verilecek her türlü göreve hazırız”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Türk askerinin Bahar Kalkanı Harekatı'na, 'offroad'cular konvoyla destek oldu Offroadculardan açık çağrı: “Araçlarımızla verilecek her türlü göreve hazırız”

İHA

– Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'de başlatılan Bahar Kalkanı Harekatına destek olmak için Düzce'deki 4 offroad kulübü, askere destek konvoyu düzenledi. Korna çalmadan, sükunet içinde yapılan konvoya katılan offroad kulüpleri, kendilerine görev verildiği takdirde her türlü arazi şartından gidebilen offroad araçlarıyla birlikte göreve hazır olduklarını dile getirdiler.

Türk askerinin Bahar Kalkanı Harekatı'na, 'offroad'cular konvoyla destek oldu Offroadculardan açık çağrı: “Araçlarımızla verilecek her türlü göreve hazırız”

– Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’de başlatılan Bahar Kalkanı Harekatına destek olmak için Düzce’deki 4 offroad kulübü, askere destek konvoyu düzenledi. Korna çalmadan, sükunet içinde yapılan konvoya katılan offroad kulüpleri, kendilerine görev verildiği takdirde her türlü arazi şartından gidebilen offroad araçlarıyla birlikte göreve hazır olduklarını dile getirdiler.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatına destek amacıyla Düzce’deki offroad kulüpleri bir araya gelerek askere destek konvoyu düzenledi. Konvoya Düzce’deki 4 offroad kulübü ve bir doğa kulübü 50 offroad ve normal araçla katıldı. Offroad araçlarıyla Düzce Belediyesi Kültür Merkezi önünde toplanan 'offroad'cular, konvoy yaparak şehir merkezine girdiler. Şehir merkezinde Türk Bayraklı araçlarıyla zincir yapan offroadcular, Emniyet Müdürlüğü önünde konvoyu bitirdiler.
Askere destek konvoyuna katılan offroad kulüpleri adına açıklama yapan Düzce Otomobil Sporları Offroad Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mahir İsa Zorbozan, şehit olan askerlerimizi saygı ve minnetle andıklarını belirterek, Türk askerinin sınır ötesinde başlattığı Bahar Kalkanı Harekatına destek vermek için konvoy yaptıklarını dile getirdi. Mahir İsa Zorbozan, “Biz Düzce offroad kulüpleri ve doğa sporları kulüpleri olarak İdlib'de yaşanan vahim olayı protesto etmek aynı zamanda şehitlerimizi anmak ve şu anda yürütülmekte olan ordumuzun harekatına destek vermek için bir kortej düzenledik. Şu bilinsin ki biz Düzce offroad kulüpleri ve Düzce doğa sporları kulüpleri olarak ordumuzun her zaman yanındayız, desteğindeyiz. Bizlere düşen bir görev olduğunda hazır bir şekilde beklemekteyiz. Araçlarımız bunlara müsait. Türk ordusunun yanındayız. Şu an burada 4 tane offroad kulübü ve 1 tane doğa sporları kulübü var. Kulüplerimiz ayrı ayrı olsa da bu tip olaylarda her zaman dostluk, vatanseverlik bilinciyle kol kola el ele hep beraberiz. Araçlarımız her türlü arazi şartlarında gidebilecek şekilde dizayn edilmiştir. Bir ihtiyaç halinde her zaman hazırız. Şu anda 50’nin üzerinde araç konvoya katılıyor. Offroad araçları dışında normal araçlarımız da var. Arkadaşlarımız her türlü desteği vermek için araçlarıyla buradalar” dedi.
Şehir merkezinde Fevzi Çakmak Caddesi’nden geçen araçlar, Eski Bolu Caddesi, Eski İstanbul Caddesini takip ederek Düzce Valiliği önünden Hastane Caddesi boyunca ilerleyerek Düzce Emniyet Müdürlüğü önünde konvoyu sona erdirdiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sokak hayvanlarına ziyaretler sürüyor
YEREL HABERLER Sokak hayvanlarına ziyaretler sürüyor
Düzce Zabıtası’ndan dilenci denetimi
YEREL HABERLER Düzce Zabıtası’ndan dilenci denetimi
Mart ayı ilk toplantısı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Mart ayı ilk toplantısı gerçekleştirildi
Düzce manzaralı sosyal tesis çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Düzce manzaralı sosyal tesis çalışmaları sürüyor
Batı Karadeniz'in tek antik kentinde kazı çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Batı Karadeniz'in tek antik kentinde kazı çalışmaları ...
Binlerce öğrenci askere destek için yürüdü
YEREL HABERLER Binlerce öğrenci askere destek için yürüdü
(Görüntülü) Kemal Sunal'ın amcasıyım yalanıyla çektiği filmde rol alanları dolandırdı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kemal Sunal'ın amcasıyım yalanıyla ...
'Kemal Sunal'ın amcasıyım' yalanıyla çektiği filmde rol verdiği esnafı borçlandırdı
YEREL HABERLER 'Kemal Sunal'ın amcasıyım' yalanıyla çektiği filmde ...
Düzce’den Avrupa’ya gitmek için 1500 mülteci ayrıldı
YEREL HABERLER Düzce’den Avrupa’ya gitmek için 1500 mülteci ayrıldı
Düzce’de trafik kazası: 3 yaralı
YEREL HABERLER Düzce’de trafik kazası: 3 yaralı
1. Organize Sanayi Bölgesi genişleyecek Düzce’nin kendi yatırım ofisi kurulacak
YEREL HABERLER 1. Organize Sanayi Bölgesi genişleyecek Düzce’nin ...
Akçakoca’da iklim değişiklikleri konuşuldu
YEREL HABERLER Akçakoca’da iklim değişiklikleri konuşuldu
Baharın gelişiyle bozuk yol ve çukurlar onarılıyor
YEREL HABERLER Baharın gelişiyle bozuk yol ve çukurlar onarılıyor
Düzce’de temizlik çalışmalarına devam
YEREL HABERLER Düzce’de temizlik çalışmalarına devam
Düzce İl Özel idaresi sezona hazırlıklı giriyor
YEREL HABERLER Düzce İl Özel idaresi sezona hazırlıklı giriyor
Rektör Çakar Yeşilay Haftasını kutladı
YEREL HABERLER Rektör Çakar Yeşilay Haftasını kutladı
Polisler yaptıkları uygulamada iki saatte 212 araç kontrol edildi
YEREL HABERLER Polisler yaptıkları uygulamada iki saatte 212 araç ...
Bahar Kalkanı Harekatına Düzce’deki STK’lar destek
YEREL HABERLER Bahar Kalkanı Harekatına Düzce’deki STK’lar destek
Şükran Öney’den “Ben Okursam Çocukta Okur” projesine destek
YEREL HABERLER Şükran Öney’den “Ben Okursam Çocukta Okur” projesine ...
Elif, babasının hastalığından sonra damarları görüntüleyen cihaz yaptı
YEREL HABERLER Elif, babasının hastalığından sonra damarları ...
Babasının hastalığı kaşif yaptı Babasının bulunamayan damarlarından etkilendi, keşfe imza attı
YEREL HABERLER Babasının hastalığı kaşif yaptı Babasının bulunamayan ...
Yeşilay’dan Düzce’ye Kamp Merkezi
YEREL HABERLER Yeşilay’dan Düzce’ye Kamp Merkezi
Bitkilerin yaşam döngüsünü öğrendiler
YEREL HABERLER Bitkilerin yaşam döngüsünü öğrendiler
(Görüntülü) Trabzonspor Futbol Okulu sporcuları kemençe ve horonla ısınıyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Trabzonspor Futbol Okulu sporcuları ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X