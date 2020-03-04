Düzce'de 10 bin 603 hastaya evde hizmet verildi

– Evde Sağlık Koordinasyon Merkezi birimleri, Düzce genelinde yatağa bağımlı 10 bin 603 hastaya ulaşılarak evde sağlık hizmeti veriyor.

Düzce Valiliği koordinasyonunda, Düzce İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Evde Sağlık Koordinasyon birimi, Ocak ayı itibari ile 10 bin 603 hastaya hizmet verdi. Aktif hasta sayısının 3 bin 420 olduğu ilde 1 uzman hekim, 5 pratisyen hekim, 1 diş hekimi olmak üzere toplam 40 personel ve 8 ekip aracı, 3 hasta nakil aracı, Evde Sağlık Koordinasyon Merkezi’nde hizmet veriliyor. Çalışmalar kapsamında 2019 yılında 11 ekip ile 29 bin 269 hasta ziyareti gerçekleştirildi. Sahada görev yapan personel dışında Evde Sağlık Koordinasyon merkezinde 1 koordinatör ve 4 personel görev yapıyor.

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