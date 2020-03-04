Elazığ’daki öğrenci kardeşlerine yardım gönderdiler

– Düzce Gölyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan değerlerimle değerliyim projesi tüm hızı ile devam ediyor.

Gölyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün "Değerlerimle Değerliyim" eğitim projesi kapsamında şubat ayı değeri olan 'Sabır' temalı yapılan okul etkinliğinde deprem felaketi dolayısıyla Elazığ Sivrice ilçesinde ki öğrencilere ulaştırılmak üzere Yunus Emre İlkokulu'nda fındık ve kitap kampanyası düzenlendi. Ayrıca, öğrenciler fındık poşetlerinin içine oradaki kardeşlerinin acılarını paylaşmak ve sabır dilemek için duygu ve düşüncelerini ifade eden mektuplar yazıp koydular.

Daha sonra hazırlanan koliler, Gölyaka İlçe Milli Eğitim Müdürü Ergin Taştepe, Şube Müdürü Ali Kanık, Okul Müdürü Hidayet Topçu ve öğretmen ile öğrencilerle birlikte Elazığ Sivrice İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ulaştırılmak üzere okul bahçesinde PTT kargo aracına teslim edildi.

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