Uğur Okulları’nda 12. Sınıf Öğrencilerine Seminer

– Düzce Özel Uğur Fen ve Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencilerine yönelik “Sınav Sürecinde Alışkanlıklar” adlı seminer düzenlendi.

Uğur Okulları Genel Merkezi Rehberlik ve ARGE’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Barış Sezgin, Düzce Özel Uğur Fen ve Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencilerine “Sınav Sürecinde Alışkanlıklar” adlı seminer verdi. ARGE’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Barış Sezgin tarafından 12. sınıf öğrencilerine kısa ve uzun süreli hedef belirleme, sınav kaygısıyla baş etme yöntemleri ve ders çalışma alışkanlıklarını edinerek motivasyonlarını daha üst seviyelere çıkaracak yöntemler anlatıldı. Seminere katılan öğrencilere sınava hazırlanırken onları motive edecek etkili yöntemlerin anlatılması ile program sonlandırıldı.

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