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Fenerbahçe’den köy camisine yardım

İHA

– Fenerbahçe Spor Kulubü Tesisleri'nin bulunduğu Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi Bıçkıyanı Köyü'nde bulunan Merkez Cami'nde bakım onarım masraflarını, sarılacivertliler üstlendi.

Fenerbahçe’den köy camisine yardım

– Fenerbahçe Spor Kulubü Tesisleri'nin bulunduğu Düzce’nin Kaynaşlı ilçesi Bıçkıyanı Köyü’nde bulunan Merkez Cami'nde bakım onarım masraflarını, sarılacivertliler üstlendi.
Düzce’nin Kaynaşlı ilçesine bağlı olan Bıçkıyanı Köyü’nde bulunan Merkezi Cami’nde bakım onarım çalışmaları yapıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında köy caminin halılarının tamamı değiştirildi. Elektrik aksamının yanı sıra avizeleri yenilenen caminin tüm temizliği de yapıldı. Camide bakım onarım çalışmalarının tamamının sona erdiğini dile getiren köy muhtarı Cihan Bayrak, desteklerinden ötürü Fenerbahçe Spor Kulübü'ne teşekkürlerini iletti.
Bayrak, "Fenerbahçe Spor Kulübü'ne verdikleri destekten ötürü teşekkür ederim. Camide halıların değişiminden diğer yapılan tüm işlemlere kadar destek oldular" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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