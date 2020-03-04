Veli ve öğrenciler kahvaltıda buluştu

– Şıralık Vatan İlkokulu öğrenci ve öğretmenleri, velilerin hazırladığı kahvaltı etkinliğinde bir araya geldi.

Havaların ısınması ile birlikte okul dışı etkinlikleri hızlandıran Düzce Şıralık Vatan İlkokulu öğretmenleri, öğrencilerin veliler ile birlikte okulda vakit geçirmesi için planladıkları kahvaltı etkinliği gerçekleştirildi. Velilerin hazırladığı kahvaltıları okulun bahçesinde öğrenciler ve öğretmenlerin katılımı ile gerçekleşen etkinlikte öğrenciler aileleri ile birlikte okulda birlikte kahvaltı yaptı. Etkileşimin arttırılması amaçlanan etkinliğin ilerleyen günlerde birkaç kez daha yapılması planlanıyor.

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