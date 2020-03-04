Kendi okullarını boyadılar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kendi okullarını boyadılar

İHA

Kendi okullarını boyadılar

– Cumayeri Mehmet Metin İlkokulu öğrencileri Okullar Hayat Olsun projesi kapsamında kendi okullarının sınıflarını boyadı.
Cumayeri Halk Eğitim Merkezi Okullar Hayat Olsun Projesi kapsamında ilçe genelinde resim kursu açtı. Kursa yoğun ilgi gösteren öğrencilere çeşitli eğitimler verildi. Cumayeri Mehmet Metin İlkokulu öğrencileri de kursa katılım sağlayarak resim bilgilerini geliştirdi. Resim bilgisini geliştiren öğrenciler Okullar Hayat Bulsun sloganı ile okullarında belirledikleri noktalarda resim çalışması gerçekleştirdi. Çeşitli çizgi film karakterlerini okulun duvarlarına çizen ve daha sonra boyayan çocukların mutluluğu dikkatlerden kaçmadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başarıya bir adım projesi toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Başarıya bir adım projesi toplantısı yapıldı
Veli ve öğrenciler kahvaltıda buluştu
YEREL HABERLER Veli ve öğrenciler kahvaltıda buluştu
Belediye otobüsün renklerini halka soracak
YEREL HABERLER Belediye otobüsün renklerini halka soracak
Akıl ve Zeka oyunları turnuvası düzenlenecek
YEREL HABERLER Akıl ve Zeka oyunları turnuvası düzenlenecek
Düzceli Sporcu Avrupa Şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Düzceli Sporcu Avrupa Şampiyonu oldu
Mesleki Yaşam ve İnovatif Çözüm Atölyesi Projesi İçin İmzalar Atıldı
YEREL HABERLER Mesleki Yaşam ve İnovatif Çözüm Atölyesi Projesi İçin ...
Kış uykusundan uyanan ayılar fotokapanla izlendi
YEREL HABERLER Kış uykusundan uyanan ayılar fotokapanla izlendi
Aylık Yatırım izleme ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Aylık Yatırım izleme ve değerlendirme toplantısı ...
Akınlar Mahallesi’ne ana yol açılacak
YEREL HABERLER Akınlar Mahallesi’ne ana yol açılacak
Fenerbahçe’den köy camisine yardım
YEREL HABERLER Fenerbahçe’den köy camisine yardım
Uğur Okulları’nda 12. Sınıf Öğrencilerine Seminer
YEREL HABERLER Uğur Okulları’nda 12. Sınıf Öğrencilerine Seminer
Elazığ’daki öğrenci kardeşlerine yardım gönderdiler
YEREL HABERLER Elazığ’daki öğrenci kardeşlerine yardım gönderdiler
Öğrencilere yaban hayatın önemleri anlatıldı
YEREL HABERLER Öğrencilere yaban hayatın önemleri anlatıldı
Gençlerden, jandarmaya moral ziyareti
YEREL HABERLER Gençlerden, jandarmaya moral ziyareti
Düzce cadde ve sokaklarına bakım
YEREL HABERLER Düzce cadde ve sokaklarına bakım
Aydınpınar Şelaleleri yeni sezona hazır
YEREL HABERLER Aydınpınar Şelaleleri yeni sezona hazır
Düzce’de Terör, Terörizm ve Vekalet Savaşları konuşuldu
YEREL HABERLER Düzce’de Terör, Terörizm ve Vekalet Savaşları ...
Düzceli annelere özel etkinlik
YEREL HABERLER Düzceli annelere özel etkinlik
Düzce'de 10 bin 603 hastaya evde hizmet verildi
YEREL HABERLER Düzce'de 10 bin 603 hastaya evde hizmet verildi
Emekli-Sen'den Başkan Yanmaz'a ziyaret
YEREL HABERLER Emekli-Sen'den Başkan Yanmaz'a ziyaret
Düzce'de yoksul ailenin ihtiyaçlarını karşılandı
YEREL HABERLER Düzce'de yoksul ailenin ihtiyaçlarını karşılandı
Türk askerinin Bahar Kalkanı Harekatı'na, 'offroad'cular konvoyla destek oldu Offroadculardan açık çağrı: “Araçlarımızla verilecek her türlü göreve hazırız”
YEREL HABERLER Türk askerinin Bahar Kalkanı Harekatı'na, ...
Sokak hayvanlarına ziyaretler sürüyor
YEREL HABERLER Sokak hayvanlarına ziyaretler sürüyor
Düzce Zabıtası’ndan dilenci denetimi
YEREL HABERLER Düzce Zabıtası’ndan dilenci denetimi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X