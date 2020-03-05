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Motor ustası, araç parçalarından heykel yaptı

DHA

Motor ustası, araç parçalarından heykel yaptı


Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) DÜZCE´de, motor ustası Murat Çetin tamir ettiği araçlardan çıkan parçalarla ilginç oyuncak ve biblolar yaptı. Farklı arayışlar içerisine giren Çetin'in son olarak `Murobot´ adını verdiği insan boyutundaki heykeli ise ilgi odağı oldu. 
Düzce Küçük Sanayi Sitesi´nde bir tamirhanede çalışan motor ustası Murat Çetin, çocukluk zamanlarında oyuncak bulamaması nedeniyle kendi oyuncaklarını yaptı. Yaşı ilerledikçe el becerisini kaybetmeyen Murat Çetin, motor ustası olarak atıl araç parçalarla oyuncak ve biblolar yapmaya başladı. Otomobillerden çıkan dişli, buji, vida, zincir gibi parçaları değerlendiren Murat Çetin, baterist, akrep, saat, kuş, tank gibi birçok biblo ve oyuncak yaptı. Murat Çetin, 3 aylık süre içinde araç parçalarıyla insan boyutlarında heykel yaptı. Heykelin ayaklarına ve sırt kısmında araçların bozuk amortisörlerini kullanan Murat Çetin, gözlerini vidalardan, saçlarını metal zincirlerden yaptı. Motor ustası Çetin´in `Murobot´ adını verdiği heykel ise büyük ilgi çekti. Aracını tamir etmeye getiren vatandaşlar, ilgi gösterdikleri heykeli yakından inceliyor. 
'PROJELERİMİZ BÜYÜYEREK DEVAM EDİYOR'
Murat Çetin, projelerinin küçük işlerle başladığını ve büyüyerek devam ettiğini ifade ederek, "Bu tip çalışmalar yapmak hep aklımda vardı. Çocukluktan gelen bir durum, çocukken ağabeyimle birlikte kendi oyuncaklarımızı kendimiz yapardık. Zamanla yeteneğimiz gelişti ve burada çalışmaya başladıktan sonra artan parçalardan objeler yaparak hem müşterilerimizin hem çevredeki insanların dikkatini çekmeye başladık. Benim çok hoşuma gidiyor. Ufaktan başladık. Şu anda projeler büyüyerek devam ediyor." dedi.
'ONLAR OBJELERLE İLGİLENİRKEN BİZDE ARAÇLARI TAMİR EDİYORUZ'
Yaptığı objelerin oldukça ilgi çektiğini belirten Çetin, "İlgi oldukça yoğun, gelen müşterilerimiz araçlarına bakım yaptırırken dikkatlerini çekiyor. Fotoğraf çektiriyorlar, fotoğrafları paylaşıyorlar. Hatta evine gidip çocuklarını alıp gelenler var. Onlar objelerle ilgilenirken bizde araçlarını tamir ediyoruz. Hoş vakit geçiriyorlar, burada canları sıkılmıyor ve memnuniyetle buradan ayrılıyor." diye konuştu. 
'OSMANLI SARAY MUHAFIZI ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ'
Çetin, Osmanlı Saray Muhafızı objesi için çalıştığını söyleyerek, "Şu anda bir Osmanlı Saray Muhafızı yapmayı planlıyoruz. Onun üzerinde bir çalışmamız var. Uygulama aşamasına geçeceğiz. Şu an yaptığımız obje ise gitar çalan adam olacak. Eğilmiş sahnede gitarı üzerine yoğunlaşmış, gitarist yapıyoruz." dedi.   DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ
2020-03-05 08:36:25

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