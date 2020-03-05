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DTSO’da “Söz üyemizde” programı yapıldı

İHA

DTSO’da “Söz üyemizde” programı yapıldı

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nın (DTSO) yeni uygulamalarından biri olan ‘Söz Üyemizde’ etkinliklerinin dördüncüsü 9. Meslek Grubuna yönelik olarak gerçekleştirildi.
Toplantının açılış konuşmasını yapan DTSO Meclis Başkanı Ahmet Dertli, Söz Üyede etkinliğinin çok önemli bir fırsat olduğunu ve sektörün sorunlarını belirleyerek ortak çözüm önerileri geliştirmek olduğunu söyledi.
DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin ise toplantıda oda faaliyetlerini hakkında bilgiler verdi. Şahin, 2018 Nisan ayından bu yana odanın ve Düzce’nin gelişimi için oda tarafından atılan adımları katılımcılara aktarırken, 2020 yılında ağırlıklı olarak eğitim ve ihracat odaklı çalışmalar yapılacağını ifade etti. Tuncay Şahin, Proje okulu, Endüstri Meslek Lisesi ve Üniversite ile yapılan ortak çalışmaların yanı sıra proje ofisi tarafından yürütülen ve Düzce’ye önemli katma değerler sağlayan projeler hakkında da bilgiler verdi.
Toplantının devamında, 9. Meslek Komitesi Başkanı Metin Koç, Komitenin neler yaptığına ilişkin konuları sunum eşliğinde katılımcılara aktardı. Sigortacılık ve Emlak Danışmanlıkları hakkında bilgiler verirken, KOBİ’lerin neler yaptıkları hakkında bilgiler verdi ve sırada neler yapılacağını da anlattı. 2020 iş planıyla ilgili bilgiler veren Koç, sunumunda sigorta bilincini yükseltmek için neler yapılması gerektiğini vurguladı.
Toplantıya, DTSO Başkanı Tuncay Şahin, Meclis Başkanı Ahmet Dertli, Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı ve Meclis Üyesi Ertan Taşlı, 9. Meslek Komite Başkanı Metin Koç ve Meclis Üyeleri Özkan Çakır, Selim Koçak, KOSGEB İl Müdürü Necdet Yaşar Şahin, Ticaret İl Müdürü Çiğdem Acar, İŞKUR İl Müdürü Ferhat Acar, Sosyal Güvenlik İl Müdürü Necmi Köroğlu, Düzce Tapu İl Müdürü Atilla Eren, Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri ile 9. Meslek Grubu üyeleri katılım sağladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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