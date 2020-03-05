Batı Karadeniz’in Efes’inde çalışmalar sürüyor Başkan Dr. Özlü: “Konuralp Antik Kenti Türkiye’ye tanıtmak istiyoruz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Batı Karadeniz’in Efes’inde çalışmalar sürüyor Başkan Dr. Özlü: “Konuralp Antik Kenti Türkiye’ye tanıtmak istiyoruz”

İHA

– Düzce'de bulunan Karadeniz'in tek antik tiyatrosunda kazı çalışmaları devam ediyor. Belediye Başkanı Dr Faruk Özlü, 2 bin 300 yıllık tarihi olan Konuralp Antik Tiyatrosunu Türkiye'ye tanıtmak için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Batı Karadeniz’in Efes’inde çalışmalar sürüyor Başkan Dr. Özlü: “Konuralp Antik Kenti Türkiye’ye tanıtmak istiyoruz”

– Düzce'de bulunan Karadeniz’in tek antik tiyatrosunda kazı çalışmaları devam ediyor. Belediye Başkanı Dr Faruk Özlü, 2 bin 300 yıllık tarihi olan Konuralp Antik Tiyatrosunu Türkiye’ye tanıtmak için çalışmalar yaptıklarını söyledi.
Karadeniz Bölgesinin tek antik tiyatrosu olan ve tarihi 2 bin 300 yıla dayanan Konuralp Antik Tiyatrosu Prusias ad Hypium Antik Kenti milattan önce 2. yüzyıla kadar uzanan tarihin yeniden gün yüzüne çıkartılması için Düzce Belediyesi çalışmalar destek vermeye ve kazı çalışmalarını hızlandırılması için çalışmalara başladı. Düzce Belediyesi personeli tarafından yapılan kazılara Kültür Bakanlığından 3 arkeolog refakat ediyor. Arkeologlar eşliğinde yapılan kazılarda M.Ö. 2. Yüzyılda Bithyn kolonisine ev sahipliği yapan Konuralp Antik Tiyatrosu sonraki yüzyıllarda da birçok medeniyete ev sahipliği yaptı. Osmanlı Devleti döneminde de yerleşim alanı olarak kullanılan Prusias ad Hypium Antik Kenti’nin yeniden ilk yapıldığı yüzyıldaki haline getirilmesi için Kültür Bakanlığı ve Düzce Belediyesinin ortak çalışmaları hızla devam ediyor. Bu kapsamda Düzce belediyesi kazılarda çalışmak üzere personellerini antik Tiyatro’da görevlendirirken, Kültür Bakanlığı’na bağlı arkeologlarla da çıkan eserler hem kayıt altına alınıyor hem de kontrollü kazı yapılması sağlanıyor.
Yapılan kazıları yerinde görmek için Antik Tiyatro kazı alanına giden Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Prusias ad Hypium Antik Kenti kazı çalışmaları alanında kazı çalışmaları hakkında bilgi aldı. Arkeologlardan kazı bulguları ve yapılan kazılar hakkında bilgiler alan Dr. Faruk Özlü; “Bu kazılara çok ciddi önem veriyoruz. Şu anda 30 kişi var burada. Bugün çalışan. Bu sayı artacak 5060 hatta 100’e kadar çıkacak. Kazı çalışmalarında hızlanıyoruz. Bu iş yaklaşık 1 ay olmadı. 15 gün önce başladık. Güzel bir çadır kurduk. Gelenlerin rahatlatmak için onlara çay kahve ikram etmek için. Birde Belediyemizde seçtiğimiz personeli burada görevlendiriyoruz. Bugün burada 30 personelimiz var. Bu sayı önümüzdeki günlerde 50 ve 100’e kadar çıkacak. Ayrıca bizim Belediyemizdeki her bir birim, haftada bir gün buraya gelecek. Kazı çalışmalarına destek verecek. Burayı biz önemsiyoruz. Çünkü burası bölgenin en tarihi yeri. Burada bir tarih var. Bu tarihi gün ışığına çıkaracağız. Bütün Türkiye’nin her tarafından buraya kazı yapmaya gelecekler. Güzel bir tanıtım çalışması yapacağız. Düzce’nin her tarafından buraya kazıya gelecekler. Sürekli burada işin başında arkeologlarımız var. Üniversitemizden danışman hocalarımız var. Onlar dönüşümlü olarak geliyorlar. Belediyemizden de bir arkadaşımızın liderliğinde burada kazılara destek oluyoruz” dedi.

“İlginç bulgular var”
Kazı çalışması esnasında tarihi eser olarak ilginç bulgular bulduklarını dile getiren Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü: “ İlginç bulgular var bunları zamanı geldiğinde açıklayacağız. Kültür ve Turizm Bakanlığının kuralları var. O kurallara göre bunlar inceleniyor. Kayda girdikten sonra bunları açıklayacağız” dedi.

“Gönüllü Destek verecekler”
Kazı çalışmaları için bir program hazırladıklarını dile getiren Dr. Özlü: “Bir çadır kurduk gelenleri misafir edebilmek için. Bir program hazırlıyoruz, bu program dahilinde Düzce’de ki okullar, Düzce’de ki diğer birimler devletin kurumları sivil toplum kuruluşlarına bir program yapacağız. O program dahilinde arkadaşlarımız gelecek, vatandaşlarımız gelecekler burada kazılara gönüllü destek verecekler” diye konuştu.

“Bu değeri bütün Türkiye’ye anlatmak istiyoruz”
Batı Karadeniz Bölgesinde antik kentin tek olduğunu vurgulayan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü şunları söyledi; “Burasını bütün Türkiye’ye tanıtmalıyız. Burası çok değerli bir yer Düzce’nin değeri. Üzerinde bulunduğumuz yapı 2 bin 300 yıllık yapı. Bu bölgede Batı Karadeniz Bölgesinin tek antik tiyatrosu. Burası Batı Karadeniz’in Efes’i. Burası çok kıymetli bir yer. İçinde bulunduğumuz yerin kıymetini, değerini bütün Türkiye’ye anlatmak istiyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kavşakta TIR devrildi; sürücü yaralandı, yol 3 saat ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Kavşakta TIR devrildi; sürücü yaralandı, yol 3 saat ...
Nepal'e yürüyen Rosie, Akçakoca'da
YEREL HABERLER Nepal'e yürüyen Rosie, Akçakoca'da
TEM Otoyolu girişinde tır devrildi otoyola giriş kapandı Tırın devrilmesi sonucunda meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER TEM Otoyolu girişinde tır devrildi otoyola giriş ...
Dekan Koç ‘Çocuklarda Ruh Sağlığı’
YEREL HABERLER Dekan Koç ‘Çocuklarda Ruh Sağlığı’
7’den 77’ye İstiklal Marşını okuyacaklar
YEREL HABERLER 7’den 77’ye İstiklal Marşını okuyacaklar
DTSO’da “Söz üyemizde” programı yapıldı
YEREL HABERLER DTSO’da “Söz üyemizde” programı yapıldı
(Görüntülü) Motor ustası araç parçalarından heykel yaptı 
YEREL HABERLER (Görüntülü) Motor ustası araç parçalarından heykel ...
Motor ustası, araç parçalarından heykel yaptı
YEREL HABERLER Motor ustası, araç parçalarından heykel yaptı
Lastiği patlayan tır refüje çıktı: 1 yaralı Refuje çıkan tırın kasasındaki hasta bezleri ve çelik rulolar yola fırladı
YEREL HABERLER Lastiği patlayan tır refüje çıktı: 1 yaralı Refuje ...
Düzce’de ihracatta ithalatta arttı
YEREL HABERLER Düzce’de ihracatta ithalatta arttı
Kış uykusundan uyanan ayılar foto kapanla görüntülendi
YEREL HABERLER Kış uykusundan uyanan ayılar foto kapanla ...
Akçakoca emniyeti ve muhtarları huzur ve güven için toplandı
YEREL HABERLER Akçakoca emniyeti ve muhtarları huzur ve güven için ...
Özel öğrencilerin özel aileleri ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Özel öğrencilerin özel aileleri ile bir araya geldi
Haltercilerden İl Müdürü’ne ziyaret
YEREL HABERLER Haltercilerden İl Müdürü’ne ziyaret
Temizlik seferberliği sürüyor
YEREL HABERLER Temizlik seferberliği sürüyor
Düzce Belediye’nin kursları açıldı
YEREL HABERLER Düzce Belediye’nin kursları açıldı
Kent Konseyi Ot Festivali için toplandı
YEREL HABERLER Kent Konseyi Ot Festivali için toplandı
Yurtlarda kalan öğrencilerden TSK’ya destek
YEREL HABERLER Yurtlarda kalan öğrencilerden TSK’ya destek
Akçakoca'da oturma bankları yapımına başladı
YEREL HABERLER Akçakoca'da oturma bankları yapımına başladı
Minikler rüzgar çorabı yaptı
YEREL HABERLER Minikler rüzgar çorabı yaptı
Düzce’de toplu ulaşım hizmetlerinde yatırımcıları sevindirecek düzenleme Aylık gelir garantisi 20 bin TL’ye çıkartıldı
YEREL HABERLER Düzce’de toplu ulaşım hizmetlerinde yatırımcıları ...
İlk toplantı Yığılca’da yapıldı
YEREL HABERLER İlk toplantı Yığılca’da yapıldı
Bahçedeki otları yakarken, kendi yandı
YEREL HABERLER Bahçedeki otları yakarken, kendi yandı
Fındık bahçesini temizlemek için yaktığı ateşte yanarak hastanelik oldu
YEREL HABERLER Fındık bahçesini temizlemek için yaktığı ateşte ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X