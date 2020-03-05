Nepal'e yürüyen Rosie, Akçakoca'da

Ayşenur YAMAN/AKÇAKOCA (Düzce), (DHA)İNGİLTERE'den, 2018'de Nepal´e doğru yola çıkan yazar, gezgin ve maraton koşucusu Rosie Swale Pope (73), Düzce´nin Akçakoca ilçesine ulaştı. Pope, 4 bin kilometre yürüdüğünü, 2021 yılında Nepal´e ulaşmayı hedeflediğini söyledi.
Çocuklara yardımcı olmak için 2018 yılının temmuz ayında İngiltere´den Nepal´e doğru yola çıkan Rosie Swale Pope, Düzce´nin Akçakoca ilçesine geldi. Sakarya´nın Karasu ilçesinden Akçakoca´ya ulaşan Pope, Gürcistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Pakistan, Hindistan üzerinden Nepal´e gideceğini söyledi. 3 tekerlekli olan, kendisinin çektiği ufak karavanıyla yoluna devam eden Pope, yürüyüşüne zaman zaman mola vererek, İngiltere´ye ailesinin yanına gittiğini söyledi. Pope, "İngiltere´den Türkiye´ye yürüyerek 3 tekerlekli mini karavanımı çekerek yürüyorum. Bazen karavanımda uyuyorum, bazen otelde kalıyorum. Arada İngiltere´ye ailemi görmeye gidiyorum. Kaldığım yerden yürüyüşüme devam ediyorum. İlk kez Türkiye´ye geldim, her yer çok güzel. Şu ana kadar yürüyüşüm 4 bin kilometreyi bulmuştur. 2021 yılında Nepal´e ulaşmayı hedefliyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Düzce / Akçakoca Ayşenur YAMAN
2020-03-05 13:39:43
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
-
SPOR
- CANLI SKOR
- İDDAA
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
-
TAKIMLAR
-
KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
-
- SAĞLIK
- YAZARLAR
-
-