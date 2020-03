(Görüntülü) Otizmli Merve, müzikle hayata bağlandı

DÜZCE?de, bir süre hiç konuşmayan ve çevresi ile iletişim kurmayan otizmli Merve Aydoğdu?nun (15)öğretmenleri, rap şarkılar söyleyerek başladıkları müzik yolculuğunda hem öğrencilerinin iyi bir piyanist olmasını, hem de çevresi ile daha çok iletişime geçmesini sağladı.

Düzce Hacı Hidayet Türkseven Özel Eğitim Uygulama Okulu?nda eğitim gören otizmli öğrenci Merve Aydoğdu?nun ailesi, kızlarının 1,5 yaşında otizmli olduğunu fark etti. Merve Aydoğdu, özellikle ergenlik dönemine girdiğinde çevresi ile konuşmayı ve iletişim kurmayı bıraktı. Merve Aydoğdu?nun müzik yeteneğini keşfeden sınıf öğretmenleri Ebru İlke Yeşilyurt, Mehmet Ali Yıldırım ve müzik öğretmeni Nilgün Koca bu yeteneği ortaya çıkarak hem öğrencilerinin başarılı bir piyanist olmasını sağladı, hem de iletişim ve sosyal yaşamının gelişmesine katkıda bulundu.

Otizmli olan Merve Aydoğdu yeteneği sayesinde duyduğu her şarkıyı piyano ile çalmaya, diğer okullardaki konser ve etkinliklere katılarak otizm farkındalığı oluşturmaya başladı. Özellikle okula bu yıl atanan özel eğitim öğretmeni Mehmet Ali Yıldırım?ın rap şarkıları sayesinde müziğe daha da ilgisi artan Merve Aydoğdu, rap şarkıları söyleyerek konuşma beceresini de geliştirmeye devam etti.

'2 YIL HİÇ KONUŞMADI'

Merve Aydoğdu?nun 4 yıllık öğretmeni olan özel eğitim öğretmeni Ebru İlke Yeşilyurt, öğrencisinin yaşadığı gelişim sürecini anlatarak, "Merve ile 4 yıldır çalışıyorum. Merve ilk geldiğinde müziğe ilgisi vardı. Biz piyano üzerine notaları yapıştırarak notaları tanıttık. Ama inat edip çalmıyordu. Örneğin bir sahne hazırladık, çalmasını istedik ancak çalmadı. Bizi biraz hayal kırıklığına uğrattı. Daha sonra 2 yıl hiç konuşmadı ve söylemedi. Bu yıl Mehmet Ali öğretmenimiz ve müzik öğretmenimiz ile müziğe tekrar başladı. Bu sene çok farklı. Çok daha sosyal. Günaydın, merhaba, nasılsın demeye ve konuşarak gelmeye başladı. Okulumuzun en sempatik öğrencisi oldu" dedi.

'RAP MÜZİĞE İLGİ DUYUYOR'

Özel eğitim öğretmeni Mehmet Ali Yıldırım ise Merve Aydoğdu?nun olduğu sınıfta girdiği ilk dersi hatırladığını belirterek, "İlk girdiğim derste Merve bir şarkıya takılı kalmış ve onu dinliyordu. Bana piyano yeteneği olduğunu söylediler ama bunu nasıl keşfederiz diye düşünüyordum. Aslında aynı şarkıyı dinlemekten hepimiz yorulmuştuk. Bir süre sonra ben Merve?ye rap gibi farklı türlerde müzikler dinletmeye başladım. Sonra müzik listemiz olmaya başladı. Oradan piyanoya da geçtik ve bir şekilde yolumuza devam ettik. Kafasında bir metronom var. Sürekli hareketli müziklere ilgisi var. Benim rap müziğe olan ilgimden dolayı Merve de rap müziğe ilgi duyuyor diyebiliriz. Merve normalde iletişime kapalı bir öğrencimizdi ama şimdi daha da insanlarla konuşmaya, farklı ortamlara girdiği zaman iletişimi sürdürmeye devam ediyor. Otizm bir farkındalıktır. Her çocuğun duyuları, duyguları farklı olabiliyor. Bunlara nasıl yaklaşacağımızı bilmemiz gerekiyor. Ben Merve?nin bu takıntısını farklı şekilde de söndürebilirdim ama onu geliştirmeyi tercih ettim. Bir baktık ki duyduğu şarkıyı anında çalabilecek noktaya geldik. Yani otizmli öğrencilerin neleri sevdiğini, nelerden hoşlandığını keşfedebilirsek daha iyi noktalara her çocuğu getirebiliriz" diye konuştu.

'MERVE İLE ÇOK GÜZEL MÜZİKLER YAPIYORUZ'

20 yıllık müzik öğretmeni Nilgün Koca da ilk kez özel öğrencilerle çalıştığını söyleyerek, "Ben 20 yıllık öğretmenim. Bu özel eğitim okulundaki ilk deneyimim. Diğer okullardan aldığım keyfin kat kat üstünde bir keyif alıyorum. Çocuklarımızla çok güzel işler yapıyoruz. Özellikle Merve ile gerçekten çok güzel müzikler yapıyoruz. Özel eğitim öğrencileri gerçekten kolay öğrenciler değil. İnatları çok fazla ama onu aştığımızı düşünüyorum. Merve?nin müzik kulağı çok sağlam ve üst düzeyde. Duyduğunu çalabilmek gibi bir özelliği var. Her şeyi çok daha hızlı öğreniyor" dedi.

'ÖĞRETMENLERİNİN KATKISIYLA DAHA İYİ DURUMA GELDİ'

Merve Aydoğdu?nun annesi Fatma Aydoğdu, kızının ergenlik döneminde iletişim becerilerini tamamen kaybettiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Merve 1,5 yaşındayken biz otizmli olduğunu anladık. O günden beri müziğe yeteneği vardı ve sadece dinliyordu. Biz 11 yıldır bu okula devam ediyoruz. İlk yıllarda ufakta olsa müziklere katılma vardı. Ancak ergenlik dönemlerinde bu kesildi. Bir süre hiç konuşmadı, şarkı söylemedi ve iletişime geçmedi. Bu yıl müzik öğretmeni ve sınıf öğretmenlerinin katkısı ile bunu aştık. Daha iyi duruma geldik ve daha çok iletişim kurmaya başladık. Şarkı söylemeye başladık, sesimiz yükseldi. Öncekine göre daha yüksek sesle şarkı söylüyor. Otizm kısa bir kelime ama o kadar geniş bir dünya ki anlatılamaz."

'OTİZM HASTALIK DEĞİL, FARKLILIK'

Okul Müdürü Talha Aydoğan ise özellikle özel eğitime devam eden okullarda branş öğretmeni bulmanın zor olduğunu ve bu sebeple öğrencilerin bazı yeteneklerinin gizli kaldığını belirterek, "Özel eğitimin en büyük problemi alanında uzman öğretmen bulamamak ve okulların genel imkanları dolayısı ile çok fazla branş öğretmeni olmuyor. Ama bu yıl bizim şansımız hem yeni atanan öğretmenlerimiz hem alanında uzman branş öğretmenlerimiz geldi. Bu da Merve gibi öğrencilerimizin yeteneklerini daha kolay keşfetmeye yaradı. Bizim 88 öğrencimiz daha var. Hepsinin ayrı ayrı özellikleri ve yetenekleri var. Bu özellikleri sayesinde daha çok sosyalleşiyorlar. Otizm bir hastalık değil, farklılık ve bu özellikleri bu sayede iyileşiyor" dedi. DHA-Genel Türkiye-Düzce

2020-03-06 10:08:53



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.