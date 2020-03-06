Sağlıklı alan ziyaretleri sürüyor

'Abim ile hep çok anlaşarak büyüdük'

– Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ve Halk Sağlığı Başkanı Uz. Dr. Ökkeş Kepek, Çilimli Toplum Sağlığı merkezini ziyaret etti.

Düzce’de sağlıklı alanların daha iyi bir şekilde halka arz edilmesi için çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmalar kapsamında Düzce genelinde sürekli hastane ve toplum sağlığı merkezlerini ziyaret eden Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ve Halk Sağlığı Başkanı Uz. Dr. Ökkeş Kepek, Çilimli’de bulunan Toplum Sağlığı Merkezini ziyaret etti. Merkezde görev yapan sağlık personellerinin çalışma alanlarında denetleme yaparak, vatandaşların daha iyi hizmet alabilmeleri açısından çeşitli incelemeler yapan İl Müdürü Yılmaz ve Halk Sağlığı Başkanı Kepek yapılan çalışmalar hakkında da bilgiler aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.