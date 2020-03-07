(ÖZEL) Valilikten turizm atağı Oda yeri yaylası doğal güzellikleri ile öne çıkıyor

– Birçok şelale, göl, yayla ve doğal alanıyla bilinen Düzce’de, valilik turizm atağına geçti. Kamp severlerin uğrak noktası olan Odayeri Yaylası için klip hazırlatıldı.

Düzce Valiliği, ilin turizmde atağa geçmesi için çalışma başlattı. Birçok şelalesi, gölü, yaylası ve doğa alanı bulunan Düzce’de turizm noktalarının tanıtım filmleri oluşturulmaya başlandı. Düzce Valiliği tarafından Odayeri Yaylası'na özel hazırlanan tanıtım filminde, yaylanın tüm özellikleri de videoda belirtildi. Düzce’ye 28 kilometre mesafede bin 200 metre yükseklikte bulunan Odayeri Yaylası’nda yağışlı havalarda sis bulutları ile göz göze gelindiği belirtilirken, çadır kampı ve doğa yürüyüşü yapılabilecek alanların olduğu da belirtildi. Dağ bisikleti gibi alternatif sporlarında yapılabileceği Odayeri Yaylası'nın tanıtım filmi dikkat çekti.

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