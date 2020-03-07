Rektör Çakar tek tek dinledi

– Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar tarafından hayata geçirilen ve üniversitenin tüm birimlerine yayılan Açık Kapı Günü, akademik ve idari personeller, öğrencilerin yanı sıra dış paydaşların da katılımıyla gelişerek devam ediyor.

Katılımcı temelli yönetim modelini daha da geliştirmek amacıyla gerçekleştirilen; şeffaflık, hesap verebilirlik ve sürekli iletişim ilkeleriyle bütünleşen 33. Açık Kapı Günü’nde Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar Düzce Üniversitesi mensuplarıyla bir araya geldi. 20192020 Bahar Dönemi’nin ilk Açık Kapı Günü’nde, tüm mensupların görüşlerini, farklı fikirlerini ve iyileştirme önerilerini dinleyen Rektör Çakar, kendisine iletilen soru ve konuları titizlikle not alarak değerlendirmelerde bulundu.

Açık Kapı Günleri ile iletişim kanallarını sürekli açık tuttuklarını belirten Prof. Dr. Çakar; edindikleri yenilikçi fikirler ile Düzce Üniversitesi’nin başarılarını artırdıklarını, kurumsallaşmaya katkı sunduklarını, çalışanlar ve halkla iç içe olarak çıkabilecek sorunların önüne geçtiklerini ifade etti. Açık Kapı uygulaması ile çalışan ve yönetim arasında güven tesis ettiklerini dile getiren Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, huzurlu bir çalışma ortamının önemini vurgulayarak tüm paydaşları Açık Kapı Günü’ne davet etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.