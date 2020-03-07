Okulda deprem tatbikatı yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Okulda deprem tatbikatı yapıldı

İHA

–Düzce'de 17 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında, Bahçeşehir Koleji Okulu'nda temel afet bilincinin geliştirilmesi amacıyla teorik eğitim ve uygulamalı deprem tatbikatı düzenlendi.

Okulda deprem tatbikatı yapıldı

–Düzce’de 17 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında, Bahçeşehir Koleji Okulu'nda temel afet bilincinin geliştirilmesi amacıyla teorik eğitim ve uygulamalı deprem tatbikatı düzenlendi.
17 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında, Düzce Bahçeşehir Kolejinde temel afet bilincinin geliştirilmesi amacıyla uygulamalı deprem tatbikatı düzenlendi.
Etkinlikte, öğrencilere deprem anı ve sonrasında, dikkat edilmesi gerekenler konusunda eğitim verildi. Ardından ise uygulamalı deprem tatbikatı yapıldı. Okulda deprem alarmı verildi. Alarm üzerine, öğrenciler ilk olarak sıraların yanında cenin pozisyonu alırken depremin geçmesinin ardından ise kısa sürede başarılı bir şekilde tahliye edildi.
Bahçeşehir Koleji Okul Müdürü Tuğba Ayazşahin depremlerin sadece bir hafta ile hatırlanacak bir konu olmadığını belirtip, "Ülkemiz ve Düzce deprem kuşağında bulunuyor. Her an bir depremin olabileceği bilinciyle hareket ediyoruz. Amacımız, öğrencilerde temel afet bilincinin geliştirilmesidir" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bölge Başkanı Taşlı Kadınlar Gününü kutladı
YEREL HABERLER Bölge Başkanı Taşlı Kadınlar Gününü kutladı
Hiç tiyatro izlemeden oyuncu oldular Huzurevi sakinleri yaşama tiyatro ile tutunuyorlar Tiyatro oynayarak eğlendiklerini ifade eden huzurevi sakinleri: "Hastalıklarımızdan bahsetmiyoruz gülüyoruz, eğleniyoruz"
YEREL HABERLER Hiç tiyatro izlemeden oyuncu oldular Huzurevi ...
Kadınlar hediyelerini Başkan Özlü’den aldılar
YEREL HABERLER Kadınlar hediyelerini Başkan Özlü’den aldılar
Düzce nüfusunun yüzde 49,9'unu kadınlar oluşturuyor
YEREL HABERLER Düzce nüfusunun yüzde 49,9'unu kadınlar oluşturuyor
Kadına şiddetle mücadele için jandarma ve polis el ele verdi
YEREL HABERLER Kadına şiddetle mücadele için jandarma ve polis el ...
(Görüntülü) Konuralp Gazi'nin türbesi ziyaretçileri bekliyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Konuralp Gazi'nin türbesi ziyaretçileri ...
Panterler çeyrek finalde
YEREL HABERLER Panterler çeyrek finalde
Düzce Üniversitesi akademik teşvik sıralamasında ilk 50’de
YEREL HABERLER Düzce Üniversitesi akademik teşvik sıralamasında ilk ...
Üniversitesi personeline ilk yardım eğitimi
YEREL HABERLER Üniversitesi personeline ilk yardım eğitimi
Rektör Çakar tek tek dinledi
YEREL HABERLER Rektör Çakar tek tek dinledi
Düzce Üniversitesi sporda da adından söz ettiriyor
YEREL HABERLER Düzce Üniversitesi sporda da adından söz ettiriyor
İşaret dilinin önemine vurgu yapıldı
YEREL HABERLER İşaret dilinin önemine vurgu yapıldı
Annelere 151 bin lira doğum yardımı
YEREL HABERLER Annelere 151 bin lira doğum yardımı
İş klubü ideri Aral “Kendini tanıyarak meslek seçmek önemli”
YEREL HABERLER İş klubü ideri Aral “Kendini tanıyarak meslek seçmek ...
Düzce'de 2 bin 445 kişi evde bakım maaşı verildi
YEREL HABERLER Düzce'de 2 bin 445 kişi evde bakım maaşı verildi
Konuralp Gazi'nin türbesi ziyaretçileri bekliyor
YEREL HABERLER Konuralp Gazi'nin türbesi ziyaretçileri bekliyor
(ÖZEL) Valilikten turizm atağı Oda yeri yaylası doğal güzellikleri ile öne çıkıyor
YEREL HABERLER (ÖZEL) Valilikten turizm atağı Oda yeri yaylası doğal ...
Akçakoca Belediyesi hizmet anlayışını "7/24" olarak belirledi
YEREL HABERLER Akçakoca Belediyesi hizmet anlayışını "7/24" olarak ...
Üniversite’de logo günü etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Üniversite’de logo günü etkinliği düzenlendi
Motosiklet hırsızları kıskıvrak yakalandı
YEREL HABERLER Motosiklet hırsızları kıskıvrak yakalandı
Yıldız erkekler futbol şampiyonu Mehmet Akif Okulu oldu
YEREL HABERLER Yıldız erkekler futbol şampiyonu Mehmet Akif Okulu ...
Düzce İtfaiyesi ilçe itfaiyelere eğitim veriyor
YEREL HABERLER Düzce İtfaiyesi ilçe itfaiyelere eğitim veriyor
Sahte plakayla geziyordu polisten kaçamadı
YEREL HABERLER Sahte plakayla geziyordu polisten kaçamadı
Başkan Yanmaz, yerinde inceleme yaptı
YEREL HABERLER Başkan Yanmaz, yerinde inceleme yaptı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X