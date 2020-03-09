15 günde bir dezenfekte ediliyor

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– Düzce Belediyesi toplu ulaşım hizmetlerinin sorunsuz ve sağlıklı bir şekilde işlemesi amacıyla hijyen çalışmalarını sıklaştırdı.

Düzce Belediyesi Ulaştırma Hizmetleri Müdürlüğü toplu ulaşım hizmetlerinde kullanılan araçların bakımlarının yanı sıra temizlik ve dezenfekte çalışmalarını titizlikle yürütüyor. Salgın hastalıkların vatandaşlar üzerinde tedirginliğe yol açtığı son günlerde toplu ulaşım araçlarının temizliğine daha fazla önem veren ekipler, araçlara her ay yapılan dezenfektasyon çalışmalarını sıklaştırarak 15 günde bir sıklıkla yapmaya başladı. Ulaştırma Müdürlüğünden yapılan açıklamada vatandaşların toplu ulaşım araçlarını kullanırken içlerinin rahat olması tavsiye edildi.

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