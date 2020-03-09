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Yeni yetenekler için tarama yapıldı

İHA

Yeni yetenekler için tarama yapıldı

Türkiye genelinde 81 İlde eş zamanlı yürütülen, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlıkları'nın ortak projesi Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spor Yönlendirme Projesinde yeni sezonda 2. Aşama Düzce’de başladı.
20192020 EğitimÖğretim döneminde Türkiye genelinde tüm ilkokul 3. sınıflara uygulanan Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi Düzce Spor Salonu'nda başladı. İlkokul 3. sınıf öğrencilerin katıldığı projede öğrencilerin boykilo, esneklik, kulaç uzunluğu ve oturma yüksekliği, geriye doğru sağlık topu atma, el kavrama kuvveti, sürat, çeviklik ve dikey sıçrama gibi 8 farklı istasyonda yetenekleri ile değerlendiriliyor. Ülke genelinde yapılan tarama sonunda 14 bin 500 ilkokulda yaklaşık 1 milyon 230 bin çocuğa ulaşıldı. Türkiye'nin spor altyapı haritasını oluşturmayı planlayan projeyle, her yıl 4 bin öğrencinin profesyonel sporcu havuzuna eklenmesini hedefleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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