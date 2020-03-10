DTSO’da pazarlama stratejisi eğitimi gerçekleştirildi

Bu hafta BİM, A101 ve ŞOK'ta ne var?

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ile ABİGEM DM İşbirliğiyle “Pazarlama Stratejisi Eğitimi” Bahçeşehir Üniversitesi MBA Öğretim Görevlisi Reha Tartıcı’nın sunumuyla gerçekleştirildi.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda düzenlenen eğitime, 9. Meslek Komitesi Başkanı Metin Koç, Kadın ve Genç Girişimci Kurulları ile çok sayıda üye katılım sağladı.

Gerçekleşen eğitimde, pazarlama yönetimi ve temel kavramlar, satış ile pazarlamanın farkı nedir?, pazarlamayı neden yeniden yapılandırıyoruz? gibi konu başlıklarında katılımcılara faydalı ve kullanışlı bilgiler verildi. Eğitim toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

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