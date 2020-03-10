Albay Çetinkaya’nın acı günü

Bu hafta BİM, A101 ve ŞOK'ta ne var?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– Düzce İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya’nın annesi vefat etti.

İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya’nın annesi Neziha Çetinkaya ikamet ettiği İstanbul’da vefat etti. Neziha Çetinkaya’nın cenazesi 10 Mart 2020 (bugün) ikindi namazını takiben Çengelköy Güzeltepe Birlik Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı’na defin edilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.