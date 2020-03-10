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15 yılda 90 bin müşteriye ulaştı

İHA

– Düzce Teknopark'ta faaliyetlerini sürdüren BilSoft Yazılım, 15 yılda 90 bine yakın müşteriye ulaştı. Genel Müdür Ahmet Veli, Bugüne kadar yurt içi ve yurt dışı da olmak üzere birçok projeye başarıyla imza attıklarını söyledi.

15 yılda 90 bin müşteriye ulaştı

– Düzce Teknopark’ta faaliyetlerini sürdüren BilSoft Yazılım, 15 yılda 90 bine yakın müşteriye ulaştı. Genel Müdür Ahmet Veli, Bugüne kadar yurt içi ve yurt dışı da olmak üzere birçok projeye başarıyla imza attıklarını söyledi.
Düzce Teknopark’ta faaliyetlerini sürdüren BilSoft Yazılım kuruluşunun 15’inci kuruluş yıldönümünü çeşitli etkinliklerle kutladı. 2005 yılında kurulan ve web yazılım, tasarım, hosting, ETicaret uygulamaları, internet danışmanlık hizmetleri ve ticareti yazılım hizmetleri veren BilSoft Yazılım şirketi kuruluşunun 15’inci yılını çeşitli etkinlikler ile kutladı. Düzenlenen kutlama yemeği çok sayıda davetlinin katılımı ile yapıldı.
BilSoft Yazılım Bilgisayar Genel Müdürü Ahmet Veli firmayı 2005 yılında kurduklarını, 2020 yılı itibari ile 90 bine yakın müşterisi ile Dünya genelinde hizmet verdiklerini dile getirerek “Firmamızı 2005 yılında kuruldu. Bugüne kadar yurt içi ve yurt dışı da olmak üzere birçok projeye başarıyla imza attık. Günümüz bilişim çağında firmaların büyüyebilmesi için kurumlarla ortaklaşa hareket ederek bölgesel değil küresel alanda ilerlemeyi hedefliyoruz. Bunun için de yerel kurumlarla birlikte çalışarak atılımlarımızı devam ettirmeyi amaçlıyoruz. İşletmelerin global dünya ölçeğinde kendilerine yer edinmek maksadıyla ihtiyaç duydukları dijital platformlar, online otomasyon sistemleri, eticaret çözümleri gibi benzeri ihtiyaçlarını göz önüne alarak günümüz teknolojisinin gelişimine de paralel olarak hareket ediyoruz. Firma olarak geliştirdiğimiz bütün bu ürün ve hizmetlerin ve avantajlarının bilincindeyiz. Dengeli büyüme stratejisiyle müşteri memnuniyeti üzerine kurulu çalışma prensiplerinden taviz vermeden hedeflerimiz doğrultusunda ilerliyoruz. Hedeflerimiz doğrultusunda firmalarının sektördeki konumunu her geçen gün güçleniyor. Bununla beraber yerel manada Düzce’mize istihdam anlamında da ciddi katkı sağlıyoruz” dedi.
BilSoft Yazılım’ın uyguladığı strateji ile esnek, değişen müşteri ihtiyaçları ve rekabet koşullarını hızla algılayıp, üretim, satış ve pazarlama stratejilerine uygun olarak kurumsallaşarak hedeflerini devam ettireceklerini ifade eden Ahmet Veli, şirketinin kuruluşunun 15’inci yıl dönümü etkinliklerine katılanlara teşekkür etmesinin ardından konuşmasına son verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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