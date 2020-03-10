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Düzce Üniversitesinde Kariyer Günü yapıldı

İHA

Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Koordinatörlüğü ile İŞKUR İş Kulübü'nün ortaklaşa düzenlediği "İşverenlerle Buluşuyoruz" 1. Kariyer Günü etkinliği gerçekleştirildi.

Düzce Üniversitesinde Kariyer Günü yapıldı

Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Koordinatörlüğü ile İŞKUR İş Kulübü’nün ortaklaşa düzenlediği “İşverenlerle Buluşuyoruz” 1. Kariyer Günü etkinliği gerçekleştirildi.
Cumhuriyet Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programın açılışında konuşan İşkur İl Müdürü Ferhat Acar, İşkur’u kurslar açan, programlar düzenleyen, engelli ve eski hükümlülerin kendi işini kurması için hibe desteği veren ve beyaz yakalıların da istihdamını sağlayan bir kurum şeklinde tanımladı.

“5 bin 300 kişiye iş sağladık”
Düzce İş Kurumu olarak 2000’i genç ve 730’u üniversite mezunu olmak üzere 5300 kişinin işe yerleştirilmesini sağladıklarını belirten Ferhat Acar, Düzce İşkur, Düzce Valiliği ve Düzce Belediyesi aracılığıyla Aralık 2019’da İş Kulübü’nün kurulduğunu sözlerine ekledi. Artık her iş arayanın ve işverenin iş ve meslek danışmanı bulunduğunu söyleyen Acar, üniversitelerin kariyer planlamada çok önemli olduğunu vurguladı.
Programa konuşan Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Koç, kariyer planlamanın her şeyden önce kişisel olduğunu ifade ederek sözlerine başladı. Kariyer planlamanın kendini gerçekleştirme beceresi olduğuna değinen Prof. Dr. Mustafa Koç, aynı zamanda mutluluk ve hayata anlam katma, kendini aşma becerisi olduğunu da kaydetti.

Geleneksel hale gelecek
Konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet edilen Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, birincisi düzenlenen Kariyer Günleri etkinliğini geleneksel hale getirileceğini belirtti. Üniversite döneminin mesleki ve kişisel gelişim konusunda çok önemli olduğuna dikkat çeken Rektör Çakar, Düzce Üniversitesi öğrenci topluluklarının yaptığı etkinliklerden duyduğu memnuniyeti de ifade etti. Üniversite öğrencilerinin artık aranan, kendini geliştiren ve topluluklarda yer alan bireyler olması gerektiğine işaret eden Prof. Dr. Çakar, Düzce Üniversitesi olarak gençlere çok önem verdiklerinin altını çizdi.
Açılış konuşmalarının sonrasında davetli konuşmacılar; Kağan Günver, Kenan Şahan, Savaş Aydemir, Metehan Öztoprak, Neşe Yılmaz ve Eren Aral farklı sektörlere ait bilgi ve deneyimlerini Düzce Üniversitesi öğrencileriyle paylaştı. Programın sonunda yapılan çekilişle öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi.
“İşverenlerle Buluşuyoruz” Düzce Üniversitesi 1. Kariyer Günü ile öğrenciler, sektörün tecrübeli ve alanında uzman temsilcileri ile bir araya gelerek edindikleri teorik bilgilere sektörel deneyimleri de ekleme imkanı elde etti.

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