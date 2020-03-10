Düzce’de muhtarların taleplerini not aldılar

Düzce Belediyesi talep, görüş ve önerilerin sorunsuz hayata geçirilmesi amacıyla düzenlediği müdürmuhtar toplantılarını sürdürüyor.

Düzce Belediyesi sorumluluğu altındaki mahallelerdeki eksiklerin hızlı bir şekilde giderilmesi amacıyla düzenlenen MüdürMuhtar buluşmaları devam ediyor. Muhtarlar Derneği toplantı salonunda düzenlenen toplantı ile mahalle muhtarları ve Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri bir araya geldi. Muhtarlık İşleri Müdürlüğü organizasyonu ile düzenlenen toplantıda mahalle muhtarları üst yapı, cadde ve sokaklardaki eksikler konusunda müdür ve çalışma ekibini bizzat bilgilendirme fırsatı buldu. Karşılıklı istişare ve fikir alışverişi şeklinde devam eden toplantı sonunda muhtarların talepleri çalışma programına eklenmek üzere not alındı.

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