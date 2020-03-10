İki katlı ahşap ev çıkan yangında kullanılmaz hale geldi

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Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE'de, 2 katlı ahşap ev çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Yangın, akşam saatlerinde, Düzce'ye bağlı Düzköy köyünde çıktı. Mustafa Yavuz'un ailesiyle birlikte başka bir eve taşınması nedeniyle bir süredir boş olan 2 katlı ahşap evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısada sürede binayı sardı. Binanın yandığını gören köylüler durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında ahşap ev, kullanılamaz hale geldi.DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2020-03-10 20:51:41



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