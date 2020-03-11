Polis abi ve ablalarına özendiler

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Şükran Öney Anaokulu öğrencileri ile buluştular. Polis motorlarına ve araçlarına binen çocuklar, ayrıca trafik kurallarıyla ilgili olarak polis ağabeylerinden bilgiler aldılar. Polisleri çok sevdiklerini dile getiren minikler, gelecekte polis olmak istediklerini söylediler.

Düzce Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından okullarda düzenlenen trafik eğitimleri kapsamında trafik ekipleri Şükran Öney Anaokuluna çıkartma yaptı. Polis motorları, araçları ve radar aracıyla Şükran Öney anaokuluna giden trafik ekipleri, okulun bahçesinde miniklerle bir araya geldi. Ekipler miniklere kırmızı düdük uygulaması hakkında bilgiler verdiler. Eğitimin ardından polis abi ve ablalarının yardımıyla polis motorlarına, polis araçlarına binen minikler, siren çalıp, araç megafonundan anonslar yaptılar. Etkinliğin sonunda ise polisler yanlarında getirdikleri çikolataları çocuklara verdiler.

Etkinlik hakkında konuşan Şükran Öney Anaokulu öğrencileri, polisleri çok sevdiklerini ve gelecekte polis olmak istediklerini söylediler. Etkinlik toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

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