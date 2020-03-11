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Düzce afete hazırlanıyor

İHA

Düzce afete hazırlanıyor

Düzce Valiliği koordinesinde, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Düzce İtfaiye Müdürlüğü işbirliğinde öğrenci ve öğretmenlere yönelik afet farkındalık eğitimleri aralıksız sürüyor.
Program kapsamında belirlenen 39 okulda afet farkındalık ve yangın konularında temel bilgilerin verildiği eğitimler düzenleniyor. Ayrıca yangın ve tahliye tatbikatları gerçekleştiriliyor.
İl Jandarma Komutanlığı ile yapılan program dâhilinde İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı personeline 23 Mart 03 Nisan tarihleri arasında afet farkındalık eğitimi verilecek. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan planlama çerçevesinde de KYK yurtlarında kalan öğrenciler eğitilecek.
17 Mart Deprem Haftası’nda Düzce İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünü ziyaret eden okulların öğrenci ve öğretmenlerine kurumsal faaliyetlere ilişkin bilgiler verildi. Afetle müdahale çalışmalarında kullanılan araç, malzeme ve ekipmanlar tanıtıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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