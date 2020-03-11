Otomobilin çarptığı 70 yaşındaki bisikletli yaralandı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE´de, bisikletiyle yolun kenarında ilerleyen Mücahit Duman (70), otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Darıcı Mahallesi 5713 Bulvar üzerinde meydana geldi. Yiğitcan Menekay yönetimindeki 81 AE 014 plakalı otomobil, bisikletiyle yol kenarında ilerleyen Mücahit Duman´a çarptı. Mücahit Duman aracın ön camına çarptıktan sonra yola savruldu. Kazayı görenler 112 Acile haber verdi. Sağlık ekibi, ağır yaralanan Mücahit Duman´a ilk müdahalede bulundu. Atatürk Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Mücahit Duman tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ
2020-03-11 14:50:54
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