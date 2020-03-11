Otomobilin çarptığı 70 yaşındaki bisikletli yaralandı (2)

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YAŞAMINI YİTİRDİ

Düzce'de otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Mücahit Duman, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2020-03-11 16:07:23



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