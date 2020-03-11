Başkan Özlü’den 12 Mart mesajı

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 12 Mart İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Özlü mesajında “Kurtuluş mücadelesine yön veren, her satırında kuruluş ve kurtuluş içeren, milli duygu ve manevi değerlerimizin en güzel şekilde vücut bulmuş hali olan İstiklal Marşı’mız 12 Mart 1921 yılında TBMM’de büyük alkışlarla kabul edildi. Bu öyle bir Milli Marş’tır ki hem İstiklal Harbi yıllarında hem de bugün; sınır güvenliğimiz için yürüttüğümüz operasyonlarda yek vücut olmamıza en büyük etkenlerden biri olmuştur. Aziz Türk Milleti, yarınlarında da milli değerlerine bağlı, tarihin her döneminde olduğu gibi bağımsızlığına karşı tehlikelerle mücadelesine ödün vermeden devam edecektir. Bu vesile ile İstiklal Marşımızın kabulünün 99. yıl dönümünde başta Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy olmak üzere İstiklal mücadelemizde şehadete eren tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle yad ediyor, tüm hemşerilerimi sevgi ve saygıyla selamlıyorum” ifadelerinde bulundu.

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