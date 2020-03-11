Uğur Okulları Korona Virüsüne hazır

– Düzce Uğur Lisesi, Düzce Uğur Fen ve Anadolu Lisesi, dünyada hızla yayılan korona virüsüne karşı tedbirlerini aldı.

Dünya genelinde etkili olan Corona virüsü (COVID19) salgınına karşı uzun zamandır ciddi önlemler alınırken, Uğur Okulları Ocak ayından beri öğrenci servislerinin temizlik ve hijyen uygulamalarını en üst seviyeye yükseltti. Nano gümüş iyonik teknolojisi kullanılarak okulların dezenfeksiyonları üst düzey önlemlerle virüse ciddi şekilde savaş açtı.

Corona virüsünün son olarak ülkemizde görülmesi nedeniyle okulların tatil edilmesi durumunda Uğurlu öğrencilerin öğrenimlerinin aksamaması için teknolojik altyapı ve tüm hazırlıklar yapıldı. Uğur Lisesi’nden Dijital öğrenme öğretme platformu Metadbox’ta kullanımda olan uygulamalara ek olarak Uğur Okulları’nın Akademik kurulu, tüm derslerin müfredatına uygun haftalık konu anlatım padcast ve ders anlatım videolarını da platforma aktarılıyor.

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