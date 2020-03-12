Düzce'de bir kişi otomobilde öldürüldü

Türkiye'de koronavirüs var mı? Bakan Koca'dan açıklamalar...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Düzce Kuzey Çevre Bağlantı Yolu Çavuşlar Mahallesi mevki'inde kimliği belirsiz kişi yada kişiler bir aracı silahla tarayarak kaçtılar. Şahıs araç içerisinde hayatını kaybetti.

Olay gece saatlerinde Kuzey Çevre Yolu Çavuşlar Mahallesi mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Konuralp istikametine gitmekte olan Şeref Ateş idaresinde ki 81 DE 868 plakalı otomobil, kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Araç sürücüsü Şeref Ateş hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçan araç ise polis ekiplerinin takibi sonrası yakalandı. Şüpheliler göz altına alınırken olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.