Yediği trafik cezaları 6 metreyi buldu EDS’den 20 ayrı ceza yiyen taksi şoförü cezaları ödemek için kredi çekecek

– Düzce’de Öztürkler Kavşağında ticari taksi sürücüsü olan Murat Akyıldız, 3 ay içinde yediği 20 EDS cezası aynı gün tebliğ edilince şok oldu. Yediği cezalar 6 metreyi bulan Akyıldız, 5 bin 600 lirayı cezayı ödemek için kredi çekeceğini söyledi.

Düzce’de devre giren Elektronik Denetle sistemi çok sayıda sürücüye ceza yağdırdı. Kentte yıllardır ticari taksi kullanan Murat Akyıldız bundan nasibini aldı. 3 ay içinde hız koridoru, hız sınırı ihlali gibi trafik kuralı ihlali yapmasından dolayı trafik cezalarına maruz kalan Murat Akyıldız’a EDS’ler 20 ayrı trafik cezası kesti. Kesilen cezalar aynı gün tebliğ edilince taksi sürücüsü şok oldu. Cezaları birbirine ekleyen Murat Akyıldız’ın cezaları 6 metreyi buldu.

Yediği cezaları tek tek sayarak gösteren Akyıldız, “Ben bir taksici olarak hız ihlali yapmışım ama 23 ay önceden yediğim cezalar var. Ben bu cezaları yediğime üzülmüyorum. 20 cezayı biriktirip aynı günde adresime bırakmışlar. Gelen cezalarım toplam 5 bin 600 lira. Bunu ödemekte güçlük çekeceğim. Zaten kendimizi zor geçindiriyoruz. Bankaya müracaat edeceğim. Kredi alabilirsem kredi çekerek ödeyeceğim. EDS’lerin hız sınırlarını biraz yükseltsinler. Biz taksiciyiz. Müşterimiz geliyor ‘Abi bir an önce yetişmem lazım’ diyor. Hız sınırlarından zorluk çekiyoruz” diye konuştu.

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