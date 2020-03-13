TÜBİTAK’tan Düzce’ye ödülle döndüler

– Düzceli öğrenciler Hayrunnisa Demirci ve Feyza Köksal, 51. TÜBİTAK Liseler Arası Araştırma Projeleri İstanbul Asya Bölge Yarışması’nda 12 bölgenin katıldığı çeşitli kategorilerde bölge 2.’si oldular. Ödül töreninde 65. Hükümet Bilim, Sanayi, Teknoloji Bakanı ve Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü de öğrencileri yalnız bırakmadı.

65. Hükümet Bilim, Sanayi, Teknoloji Bakanı ve Düzce Belediyesi Başkanı Dr. Faruk Özlü, 51. TÜBİTAK Liseler Arası Araştırma Projeleri İstanbul Asya Bölge Yarışması ödül törenine katıldı. TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından düzenlenen yarışmada Düzce, bu yıl ilk kez Mehmet Akif İnan Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Hayrunnisa Demirci ve Feyza Köksal ile temsil edildi. Nesnelerin İnterneti (İOT) ve Bitki Bakımı ve Takibi projeleri ile Yazılım kategorisinde Asya Bölgesinde 2’nci oldular. Ödül töreninde öğrencileri yalnız bırakmayan Başkan Faruk Özlü de Düzce’ye getirdikleri başarı için öğrencileri kutlayarak “teknolojik gelişmelerin hızla ilerlediği, yazılım ve kodlama konusunda ülkemizin yerli ve milli olma atağında böyle başarılar elde eden gençlerimiz bizim için gurur vericidir. TÜBİTAK gibi önemli bir kurumun yarışmasında derece alan sevgili öğrencilerimiz Hayrunnisa Demirci ve Feyza Köksal’ı gönülden tebrik ediyor, başarıların artarak devam etmesini diliyorum. Çocuklarımıza bu yolda desteklerini esirgemeyen tüm öğretmenlerimize de ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

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