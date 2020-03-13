Su borcu olsa bile sular kesilmeyecek

Akçakoca Belediyesi Korona virüsü nedeniyle ilçede su borcu olsa bile 1 ay boyunca konutların suyu kesilmeyeceği bildirildi.

Yaşadığı ekonomik sıkıntıya rağmen, Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, hijyen tedbirleri kapsamında konut aboneliklerinde su faturası borcu olan vatandaşlar için 1 ay su kesintisine gidilmeyeceği talimatı verdi. Akçakoca Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, korona virüs ile mücadele kapsamında hijyen tedbirlerine önem veren Başkan Okan Yanmaz, konut aboneliklerinde su faturası borcu olan vatandaşlar için 1 ay boyunca su kesintisine gidilmeyeceğini açıkladı.

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